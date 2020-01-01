الزمالك والمقاولون العرب: مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة أحداث مباراة الزمالك ضد المقاولين في الجولة الثانية والعشرون من منافسات الدوري المصري، والمقرر إقامتها على ملعب القاهرة الدولي..

الزمالك 0 × 1 المقاولون العرب

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28' أزمة واضحة في الزمالك في الجبهة اليمنى، الكثير من المساحات الهجومية لكن تواضع إمكانات محمد عبد الغني الهجومية تقف حائلًا أمام صناعة أي خطورة.

23' شكري نجيب يهدر فرصة الهدف الثاني بعد تسديدة قوية لكن أبو جبل تألق وحرم المقاولون من حسم المباراة.

20' أوباما يهدر هدفًا محققًا من جديد.. عرضية من محمود علاء له أمام المرمى ولكن تسديدته تأتي بجوار المرمى بأمتار.

17' شبه انفراد ليوسف أوباما وسددها بقوة لكن الحارس أبو السعود يتألق ويتصدى لها ويحولها لركنية.

12' جوووووووووووووووووووووول! لويس إدوارد يتقدم للمقاولون من تمريرة خلف دفاعات الزمالك وخروج خاطئ من أبو جبل يسهل من مهمته في وضعها في الشباك.

9' التبديل الأول للزمالك بخروج حازم إمام للإصابة ونزول محمد عبد الغني.

8' عبد الله جمعة يخترق من الجبهة اليُسرى ويرسل عرضية أرضية خطيرة لكن دفاع المقاولون يخرجها للركنية.

5' حازم إمام يتعرض لتدخل قوي ويُصاب ويبدو أنه لن يستطيع إكمال المباراة.

3' الرد الأول من الزمالك من خلال تسديدة قوية لأشرف بن شرقي ولكن فوق المرمى.

1' الفرصة الأولى سريعًا للمقاولون، عرضية ترتد من حازم إمام ويسددها سيف الدين الجزيري لكن أبو جبل يتألق بصورة أكثر من رائعة.

بداية المباراة.. هل يواصل الزمالك النتائج الإيجابية؟ هذا ما سنتعرف عليه.

تشكيل الزمالك:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - حازم إمام

طارق حامد - فرجاني ساسي

أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي

مصطفى محمد

تشكيل الزمالك لمباراة المقاولون العرب بالدوري المصري. 📝⚽️ pic.twitter.com/bb7C0EgBUU — SC (@ZSCOfficial) August 27, 2020

تشكيل المقاولون العرب:

التشكيل | 3-5-2

محمود أبو السعود

فادي نجاح - محمد سمير - أحمد الشيمي

حسن الشامي - إبراهيم صلاح - محمد مجلي - لويس إدوارد - أمير عابد

شكري نجيب - سيف الدين الجزيري

تمكن الزمالك من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 13 من عمر المباراة عن طريق اللاعب أحمد سيد زيزو، وتعادل الأحمر في الدقيقة 2 عن طريق اللاعب ياسر إبراهيم، ثم عاد الأبيض وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 71 عن طريق اللاعب الشاب المتألق مصطفى محمد، وعزز الفوز اللاعب أسامة فيصل بهدف ثالث في الدقيقة 93.

أما الفارس الأبيض فهو الوصيف في البطولة برصيد 42 نقطة، بعد فوزه الأخير بثلاثية نظيفة على الأهلي ، حيث تألق الأبيض بأداء مذهل.

الذئاب في المركز الرابع في الترتيب برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثالث، وكانت آخر لقاءات المقاولون العرب في الدوري أمام نادي أسوان، وانتهى اللقاء بفوز الأخير بهدفٍ مقابل لا شيء، ويسعى الفريق لاقتناص الثلاث نقاط في مباراته القادمة لتعديل وضعه في الجدول والتقدم في الترتيب.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الحي الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة 22 من الدوري المصري.