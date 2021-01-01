الزمالك والمقاولون العرب: مباشر لحظة بلحظة
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الزمالك 0 × 0 المقاولون العرب
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والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.
تشكيل الزمالك:
التشكيل| 4-2-3-1
محمود جنش
عبد الله جمعة - محمد عبد الغني - محمود علاء - حمزة المثلوثي
طارق حامد - فرجاني ساسي
أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو
حميد احداد.
📋 إليكم إختيارات كارتيرون لمباراة المقاولون العرب 🏹 #Zamalek #MostTitledIn20C pic.twitter.com/DmwWlog2Xk— Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 29, 2021
يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 18 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 وخسر 10 مباريات.
فاز نادي الزمالك على البنك الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري المصري بأربعة أهدافٍ لهدف، وأصبح رصيده 39 نقطة من 17 مباراة، وابتعد عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة من 15 مباراة.
أهلًا بكم في البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز2020-2021 بستاد القاهرة الدولي.