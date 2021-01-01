الزمالك والمقاولون العرب: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب المؤجلة من الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021

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الزمالك 0 × 0 المقاولون العرب

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والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الزمالك:

التشكيل| 4-2-3-1

محمود جنش

عبد الله جمعة - محمد عبد الغني - محمود علاء - حمزة المثلوثي

طارق حامد - فرجاني ساسي

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

حميد احداد.

يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 18 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 وخسر 10 مباريات.

فاز نادي الزمالك على البنك الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري المصري بأربعة أهدافٍ لهدف، وأصبح رصيده 39 نقطة من 17 مباراة، وابتعد عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة من 15 مباراة.

أهلًا بكم في البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز2020-2021 بستاد القاهرة الدولي.