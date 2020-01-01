الزمالك والمصري: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الزمالك والمصري في الجولة 14 من الدوري المصري، وهي المباراة الأولى الرسمية بعد العودة من توقف فيروس كورونا الطويل..

الزمالك 1 × 0 المصري

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف.. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في مباراة أخرى.

91' الحكم يؤكد.. لا توجد ركلة جزاء..

91' بعد مداولات يعود الحكم إلى تقنية الفيديو لمراجعة لقطة فرجاني ساسي

90' 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

89' مطالبات من لاعبي المصري بركلة جزاء على فرجاني ساسي ويتم اللجوء لتقنية الفيديو ولكنها تؤكد أنه لا ركلة جزاء.

87' عبد الشافي يهدر هدف قتل المباراة بعد ارتداد الكرة له أمام المرمى.

83' مجموعة من التبديلات لكلا الفريقين لكن بدون فارق يذكر.. الزمالك الأفضل والمسيطر حتى الآن.

76' استراحة لالتقاط الأنفاس.

75' الزمالك الطرف الأفضل بوضوح والمصري يحاول الوصول على استحياء لمرمى أبو جبل.

69' الحظ يواصل معاندة مصطفى محمد! عرضية مثالية من زيزو لرأس مصطفى محمد الذي حولها بروعة للمرمى لكن تصدي بطولي من أحمد مسعود حرمه من الهدف.

65' حسام أشرف يستخلص كرة بصورة رائعة من كريم العراقي ويسدد كرة رائعة من الجبهة اليُمنى لكن فوق المرمى بأمتار قليلة.

63' فرجاني ساسي كاد أن يقتل المباراة بعد ارتداد كرة من أحمد مسعود حارس المصري لكن تسديدته جاءت هزيلة خارج المرمى.

59' خروج خاطئ على عرضية للمصري من قبل محمد أبو جبل لكن حازم إمام ينقذ الموقف ويضعها برأسه خارج الملعب.

57' فرصتان متتاليتان للمصري ولكن محمد أبو جبل ودفاع الزمالك يحرمهم من التعديل.

56' جووووووووووووووووووووووووووووووووووول! محمود علاء يحرز هدف التقدم بعد ركنية ارتدت له داخل منطقة الستة أمتار ليضعها بقدمه في الشباك.

54' عرضية مميزة من حازم إمام على الطائر لمصطى محمد ولكن شوشة يقف حائلًا أمام وصولها لمهاجم الزمالك ويحولها لركنية

53' زيزو يفشل في استغلال خطأ دفاع المصري في القيام بهجمة مرتدة بصورة غريبة جدًا.

50' شبه انفراد للمصري ولكن أبو جبل يتقمص دور المدافع ويخرج في الوقت المناسب ليخرج الكرة.

45' الآن بداية الشوط الثاني.. هل يتمكن الزمالك من الفوز أم يحقق المصري مفاجأة؟

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.. استراحة 15 دقيقة ونعود إلى الشوط الثاني..

47' فرصة جديدة مهدرة من مصطفى محمد بتألق أحمد مسعود.

45' 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع

40' هدوء تام في المباراة، استحواذ للزمالك وتراجع للمصري ولكن من دون الوصول إلى منطقة جزاء المصري.. مباراة تحولت إلى مملة بعض الشيء.

34' لا يمكن ماذا أضعت يا مصطفى؟ مصطفى محمد تأتي له عرضية رائعة من عبد الشافي أمام المرمى بدون رقابة وبغرابة شديدة يضعها في مدافع المصري وتخرج لركنية.

31' استراحة لالتقاط الأنفاس

30' تدخل قوي من محمد حسن على فريد شوقي ويتحصل على بطاقة صفراء، ثم يتحصل أحمد ياسر هو الآخر على بطاقة صفراء للشجار مع الحكم.

24' التهديد الأول للمصري بعد تقدم بهاء مجدي من الجبهة اليسرى وتخطي حازم إمام ثم إرسال عرضية ولكن محمد أبو جبل خرج ومسكها بنجاح.

22' هدوء كبير في المباراة، الزمالك مسيطر بصورة شبه كاملة ولكن توقفت الهجمات الخطيرة، المصري لم يقم بأي هجمات تذكر على مرمى أبو جبل.

14' لا يعقلللل! فرصة ذهبية تضيع مرة أخرى، عرضية من حازم إمام يحولها الونش إلى المرمى ولكن مسعود يتألق، تنزل الكرة أمام مصطفى محمد لكنه يسددها خارج المرمى بغرابة شديدة.

10' مصطفى محمد!!! رأسية استثنائية معتادة من مصطفى محمد ولكن أحمد مسعود يتألق ويحرم القلعة البيضاء من التقدم.

5' سيطرة للزمالك ولكن من دون خطورة على المرمى، المصري متراجع وبدون أنياب حتى الآن..

2' الفرصة الأولى للزمالك، عرضية على رأس مصطفى محمد لكن أبو سليمة ينقذ الموقف، ثم ترتد لحسام أشرف لكنه يعجز عن تسديدها.

1' بداية المباراة الآن!

تشكيل الزمالك:

التشكيل | 4-4-2

محمد أبو جبل

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام

أحمد سيد زيزو - محمد حسن - فرجاني ساسي - إسلام جابر

حسام أشرف - مصطفى محمد

البدلاء: محمود جنش - محمد عبد الغني - عمر السعيد - محمد عنتر - أسامة فيصل - كريم بامبو - كاسونجو كابونجو - محمد حسام - حاتم محمد

تشكيل مباراة الزمالك والمصري بالدوري الممتاز. 📝⚽️ pic.twitter.com/XZDsHpi8g3 — SC (@ZSCOfficial) August 6, 2020

تشكيل المصري:

التشكيل | 4-4-2

أحمد مسعود

بهاء مجدي - إسلام أبو سليمة - أحمد شوشة - كريم العراقي

محمد جابر - عمرو موسى - فريد شوقي - حسن علي

أحمد ياسر - محمود وادي

أما المصري فيحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن الجونة الحادي عشر، ونقطتين عن الإسماعيلي التاسع، وقد خاض الفريق البورسعيدي 16 مباراة فاز في 5 وتعادل في 5 وخسر 6.

قبل التوقف بسبب فيروس كورونا كان الفارس الأبيض في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز الثالث، ونقطتين عن المقاولون العرب الثاني، وبفارق كبير عن الأهلي المتصدر هو 18 نقطة.

خاض الفارس الأبيض عدد من الوديات قبل عوة الدوري، كانت آخرها ضد طلائع الجيش في نفس الملعب وانتهت بتعادل الفريقين إيجابيًا بهدفً لمثله.

كانت أولى وديات الزمالك قبل العودة ضد سموحة وانتهت بفوزه بخمسة أهدافٍ لهدف، ثم كان الأبيض على موعد مع قمة قوية ضد بيراميدز خسرها بهدفٍ نظيف، وذلك قبل أن يواجه وادي دجلة ويفوز بالأربعة، وأخيرًا واجه طنطا وفاز عليه 2-1.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الزمالك والمصري ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري، في أول مباراة رسمية في مصر بعد العودة من توقف كورونا الطويل.