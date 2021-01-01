الزمالك والمصري: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك أمام المصري والتي تقام بملعب برج العرب لحساب الجولة السابعة من الدوري المصري

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الزمالك 1 × 0 المصري

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90+4' نهاية المباراة بفوز الزمالك، بهدف دون رد سجله إمام عاشور.

90' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

86' أووووووه فرصة خطيرة للزمالك، بعد عرضية من المثلوثي، قابلها أسامة فيصل برأسية ولكنها ارتطمت بالعارضة.

80' جووووووووول هدف ثان للزمالك عن طريق الزمالك، ولكن الحكم يقوم إلغائه بداعي التسلل.

75' هدوء نسبي في أحداث المباراة، مع محاولات من لاعبي المصري.

67' فرصة لصالح المصري، بعد عرضية من الجانب الأيسر، قابلها محمد عنتر برأسية ولكن تصدى لها أبو جبل بسهولة.

65' مرور ثلث ساعة من مجريات الشوط الثاني، ومازالت النتيجة بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

59' محاولات من لاعبي المصري، لتسجيل هدف التعادل، ولكن لم تصل تلك المحاولات إلى مستوى الخطورة المطلوبة حتى الآن.

55' جووووووووووووووووووووول الهدف الأول للزمالك، عن طريق إمام عاشور، بتسديدة صاروخية بعيدة المدى سكنت شباك الفريق البورسعيدي.

50' مرور خمس دقائق من عمر الشوط الثاني، ولا جديد حتى الآن في النتيجة.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+1' نهاية الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

45' الحكم يحتسب دقيقة واحدة وقت محتسب بدل ضائع.

43' مطالبات من لاعبي المصري، بالحصول على ركلة جزاء والرجوع إلى تقنية الفيديو، بعد اصطدام الكرة بيد لاعب الزمالك ولكن الحكم يأمر باستكمال اللعب.

42' أحمد رفعت يدخل إلى منطقة جزاء الزمالك، ويمرر الكرة إلى كاسينجو الذي سدد كرة سهلة في يد أبوجبل.

39' أوووه فرصة خطيرة من الزمالك، بعد عرضية من الجانب الأيمن نفذها أيمن المثلوثي، وصلت إلى أشرف بنشرقي الذي سددها بقوة ولكنها تعلو المرمى.

35' عشر دقائق على نهاية الشوط الأول من المباراة، ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين.

31' كرة طولية وصلت إلى كاسينجو لاعب المصري، الذي سدد تسديدة قوية، أبعدها أبو جبل إلى ركلة ركنية.

27' تمريرة جميلة من المثلوثي حاولها إمام عاشور لعبها من فوق حارس مرمى المصري، ولكن مسعود تصدى لها بثبات.

23' ضغط من لاعبي الزمالك، على المصري في محاولة لخلخلة الدفاع، وتسجيل الهدف الأول.

18' عرضية من الجانب الأيمن نفذها زيزو، قابلها بنشرقي برأسية قوية ولكنها تمر بسلام على مرمى المصري.

15' مرور ربع ساعة من مجريات اللعب، ومازلت النتيجة تشير بالتعادل السلبي بين الفريقين، مع أفضلية نسبية للفارس الأبيض.

10' سيطرة من لاعبي الزمالك، ولكن دون هجمات خطورة على الفريق البور سعيدي الذي يعتمد على الهجمات المرتدة.

5' مرور خمس دقائق من عمر اللقاء، ولازالت مرحلة جس النبض قائمة بين الفريقين.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل المصري:

يعتمد على ماهر مدرب الفريق البور سعيدي، على بكازادي كاسينجو، في قيادة خط هجوم فريقه في مباراة الليلة، وسيلعب بطريقته المعتادة 4-2-3-1

التشكيل| 4-2-3-1

أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد شوشة – أحمد شديد قناوي

إيزي إيميكا – فريد شوقي – سعيدو سمبوري – عمر كمال – أحمد رفعت

كاسينجو

تشكيل الزمالك:

المدرب باتشيكو، قرر الاعتماد على عبد الله جمعة في مركز الجناح الأيسر، وسيتولى أشرف بنشرقي مسؤولية هجوم الفارس الأبيض في قمة الليلة.

التشكيل| 4-5-1

محمد أبو جبل

حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني – محمود الونش – أحمد فتوح.

طارق حامد – إمام عاشور - أحمد سيد زيزو –يوسف أوباما – عبد الله جمعة

أشرف بنشرقي

تشكيل فريقنا في مواجهة المصري بالدوري الممتاز. 📝⚽ 🏹 pic.twitter.com/jEPNPckddO — SC (@ZSCOfficial) January 12, 2021

على الجانب الآخر، المصري هذا الموسم، لم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن، بعد فوزين وأربعة تعادلات، كان آخرهم أمام الاتحاد السكندري، ويريد الفريق البورسعيدي الخروج بنتيجة إيجابية، للاستمرار داخل المربع الذهبي.

ويدخل الزمالك المباراة، وهو منتشي بتحقيق ثلاثة انتصارات على التوالي، كان آخرها أمام طلائع الجيش، بثلاثية نظيفة، كما يريد مواصلة الصراع مع الأهلي على قمة الترتيب.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الزمالك أمام المصري في الجولة السابعة من الدوري المصري، على ملعب برج العرب.