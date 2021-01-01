الزمالك والجونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك أمام الجونة والتي تقام بملعب بتروسبورت لحساب الجولة الثامنة من الدوري المصري

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الزمالك 1 × 0 الجونة

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90+4' نهاية المباراة بفوز الزمالك على الجونة بهدف دون رد.

90' حكم المباراة يحتسب أربع دقائق وقت بدل ضائع.

87' تسديدة من لاعب الجونة البديل العربي بدر ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن قليلًا.

85' سيطرة من لاعبي الجونة في رحلة البحث عن هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

81' ركلة حرة لصالح الجونة من مشارف منطقة الجزاء، نفذها جوناثان ولكن محمد أبو جبل يتصدى لها ويحافظ على نظافة شباكه.

75' ربع ساعة على نهاية المباراة، ومازال الزمالك متقدمًا بهدف دون رد سجله يوسف أوباما.

69' أوووووه فرصة خطيرة ضائعة من الزمالك، بعد تمريرة طولية من أوباما استقبلها زيزو وتوغل بها لمنطقة جزاء الجونة ولكن إسلام طارق يخرج من مرماه ويتصدى لها.

63' تبديل للزمالك بمشاركة مصطفى محمد لأول مرة منذ فترة طويلة، وخروج أشرف بنشرقي.

58' انحصار اللعب في وسط الملعب، مع هدوء في مجريات اللعب بالشوط الثاني من المباراة.

54' أووووووووه فرصة خطيرة للزمالك بعد توغل بنشرقي لمنطقة جزاء الجونة، ويمرر الكرة إلى أوباما الذي سقط داخل المنطقة مطالبًا بركلة جزاء ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب.

50' بداية الشوط الثاني، بضغط وهجمات من لاعبي الجونة بحثًا عن هدف التعادل ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الفارس الأبيض حتى الآن.

انطلاق الشوط الثاني من المباراة

45+1' نهاية الشوط الأول من المباراة بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

41' بنشرقي يهدر فرصة خطيرة للزمالك، بعد تسديدة قوية ولكن تصطدم في الشباك الخارجية لمرمى الجونة وتمر بسلام على الضيوف.

35' سيطرة من الزمالك واستحواذ من لاعبي الفارس الأبيض، وسط محاولات على استحياء من الجونة لتسجيل هدف التعادل.

30' ربع ساعة تفصلنا عن نهاية الشوط الاول، ومازال الزمالك متقدمًا بهدف أوباما.

26' محاولات من لاعبي الجونة لإدراك هدف التعادل، ولكن دون فائدة حتى الآن.

21' أوووووه فرصة خطيرة للزمالك، بعد انفراد من أحمد سيد زيزو ولكن إسلام طارق يتصدى لها.

19' تسديدة قوية من شيكابالا من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها إسلام طارق حارس الجونة.

15' ركلة ركنية لصالح الجونة نفذها جوناثان، قابلها كريم الطيب برأسية مرت بجوار القائم الأيمن.

11' جوووووووووووووووول الهدف الأول للزمالك بعد تمريرة من إمام عاشور استلمها يوسف أوباما وسددها بقوة وسكنت الشباك.

8' عرضية من حازم إمام تصل إلى بنشرقي الذي يسدد تسديدة قوية ولكن دفاع الجونة يحولها إلى ركنية.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة ولازال التعادل السلبي يسيطر.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الزمالك:

سيتولى أشرف بنشرقي، وشيكابالا هجوم الفارس الأبيض في مباراة الليلة، بينما يستمر المتألق إمام عاشور في تزيين وسط الفارس الأبيض، وسيلعب المدرب باتشيكو بطريقة 4-2-3-1

التشكيل| 4-2-3-1

محمد أبو جبل

أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - حازم إمام

طارق حامد - إمام عاشور

شيكابالا - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

أشرف بنشرقي

تشكيل فريقنا في مواجهة الجونة بالدوري الممتاز. 📝⚽ 🏹 pic.twitter.com/uYm9KO5coB — SC (@ZSCOfficial) January 19, 2021

مباراة كبيرة هذا الأسبوع في الدوري المصري، ويتوقع لها الجميع بأن تكون مثيرة ومليئة بالأحداث المثيرة، سنتابعها معًا لحظة بلحظة في البث المباشر من موقع جول.

على الجانب الآخر، يريد الجونة مواصلة صحوته هذا الموسم والاستمرار في المستوى الجيد الذي يقدمه، خاصة أنه في حال الفوز سيتقدم للمركز الأول في صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة، متفوقًا على الأهلي والزمالك.

الزمالك يدخل المباراة، لمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية والوصول للفوز الخامس على التوالي، وخطف صدارة الدوري من الأهلي والوصول للنقطة الـ 19.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الزمالك أمام الجونة في الجولة الثامنة من الدوري المصري، على استاد بتروسبورت في القاهرة.