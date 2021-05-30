الزمالك والجونة: مباشر لحظة بلحظة

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الجونة 0 × 0 الزمالك
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6' لم يظهر الزمالك حتى الآن في مناطق الجونة في مقابل ضغط من أصحاب الأرض ولكن بدون خطورة تذكر.
الآن تنطلق المباراة!
تشكيل الزمالك
التشكيل | 4-2-3-1
محمد عواد
أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد
إمام عاشور - محمد أشرف روقا
أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - شيكابالا
سيف الدين الجزيري
تشكيل الجونة
التشكيل | 4-5-1
إسلام طارق
عمرو السعداوي - محمود الجزار - محمد نجيب – محمد يكن
عمرو بركات – عربي بدر - سيرجي أكا - لؤي وائل – نور السيد
عمر السعيد
على الجانب الآخر الجونة، بعد فوز مهم على الاتحاد في الجولة الماضية، سيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض، لمواصلة الاقتراب من مقدمة الجدول.
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021
الزمالك يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الوصول لدور الثمانية من كأس مصر على حساب الإسماعيلي، ومن قبلها فوز هام وثمين على المصري في الدوري ليواصل تربعه على صدارة الترتيب.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة الزمالك أمام الجونة في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.