الزمالك والترجي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي التونسي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

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الزمالك 0 × 0 الترجي

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تشكيل الزمالك:

التشكيل| 4-2-3-1

جنش

أحمد عيد - محمود حمدي الونش - محمود علاء - عبد الله جمعة

طارق حامد - فرجاني ساسي

أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي

أسامة فيصل

تشكيل الزمالك لمواجهة الترجي في مباراة اليوم .. 💪🏹 pic.twitter.com/07251A0adX — Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 16, 2021

تشكيل الترجي:

التشكيل| 4-3-3

فاروق بن مصطفى

حمدي النقاز – عبدالقادر بدران – محمد علي يعقوبي – الياس الشتي.

كوليبالي – محمد علي بن رمضان – عبدالرؤف بن غيث.

حمدو الهوني - طوجي - خالد عبدالباسط

يأتي النادي التونسي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين، مع مولودية الجزائر في الوصافة برصيد 5 نقاط.

مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بهزيمة الفارس الأبيض بثلاثية لهدف، ليضع الترجي تقريبًا قدمه الأول في ربع النهائي، ويصبح لزامًا على الزمالك الفوز في مبارياته المقبلة كلها للتأهل.

اعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والمقامة على استاد القاهرة.