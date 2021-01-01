الزمالك والإنتاج الحربي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لمباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربي في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز بملعب السلام وي..

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الإنتاج الحربي 0 × 2 الزمالك

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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نهاية المباراة بفوز الزمالك على الإنتاج بهدفين للا شيء، شكرًا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

86' انفراد صريح لسيف الدين الجزيري لكنه يعجز عن تحويله للشباك بعد تدخل الحارس أحمد يحيى.

70' لا جديد يذكر، الزمالك يترك الاستحواذ للإنتاج ويعتمد على الهجمات المرتدة .

61' فرصة خطيرة للغاية للإنتاج بعد عرضية مرت من الونش إلى محمد طلعت ولمسها داخل منطقة الستة أمتار لكنها أتت بجوار المرمى بأمتار.

60' تسديدة قوية من حميد أحداد من خارج منطقة الجزاء لكنها تاتي فوق المرمى بأمتار قليلة.

58' انفراد لبنشرقي ولكنه يمرر الكرة بصورة غريبة لحارس المرمى ويحرم الزمالك من هدف ثالث محقق.

50' بطاقة صفراء ثانية لمحمد عبد الغني ومن ثم يطرد، الزمالك يكمل المباراة بعشرة لاعبين.

الآن ينطلق الشوط الثاني..

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين للا شيء، استراحة ونواصل في الشوط الثاني.

39' جوووووووووووووووووووووووووووول! حميد أحداد يحرز الثاني للزمالك مستغلًا خطأ من علي فتحي في استلام الكرة داخل الستة أمتار ليسدد الكرة في الشباك

30' خطأ فادح من أبو جبل في الخروج على عرضية لتصل الكرة إلى محمد طلعت ويحولها للمرمى لولا محمد عبد الغني الذي أخرج الكرة من على خط المرمى.

25' تسديدة قوية من محمد فييرا أرضية في أول تهديد على مرمى الزمالك ولكن أبو جبل يتألق ويمسك بها.

20' أشرف بنشرقي يحول ركلة الجزاء إلى الشباك. جوووووووووووووووووووووووول للزمالك

19' ركلة جزاء للزمالك بعد العودة إلى تقنية الفيديو على إثر لمسة يد من قبل علي فتحي.

15' لا جديد يذكر باستثناء أن الإنتاج الحربي يضغط على الزمالك بدون فاعلية، حتى الآن الفارس الأبيض بدون أي خطورة تذكر.

5' خمس دقائق بدون أي خطورة تذكر من الطرفين ولعب في منتصف الملعب حتى الآن.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل الإنتاج الحربي

يبدأ المدرب أحمد كشري بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-5-1

أحمد يحيى

علي فتحي – معاذ الحناوي – محمد بازوكا – السيد الشبراوي

حميد ماو – محمد سوستة - محمد رمضان – مصطفى البدري – محمد طلعت

محمد فييرا

تشكيل الزمالك

يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم إمام

طارق حامد - فرجاني ساسي

أشرف بنشرقي - أحمد سيد زيزو - عبد الله جمعة

حميد أحداد

ستكون هذه المباراة هي مباراة القمة والقاع، فالإنتاج الحربي يقبع في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، لكن على الزمالك الحذر، فقد تحسنت نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، ولن تكون المباراة سهلة على الفارس الأبيض الجريح.

مُني نادي الزمالك بهزيمة في مباراته الأخيرة في الدوري، والتي كانت ضد الغريم التقليدي الأهلي، ليتوقف رصيده عند النقطة 33 في الصدارة، ويصبح الفارق بين القلعتين البيضاء والحمراء هو 3 نقاطٍ فقط.

أهلًا بكم في البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربي في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز بملعب وي السلام.