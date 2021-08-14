الزمالك والإسماعيلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك أمام الإسماعيلي لبطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب الإسماعيلية..

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الإسماعيلي 0 × 0 الزمالك

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الإسماعيلي والزمالك

45+3' مخالفة على حدود منطقة الجزاء للزمالك لعبها فتوح لينقذها محمد فوزي وتتحول لركنية

45' مخالفة على حدود منطقة الجزاء للإسماعيلي يلعبها بن يوسف لتمر بجوار المرمى

43' أووووووه أخطر كرة في المباراة حتى الآن، الجزيري ينفرد بالمرمى ويراوغ محمد فوزي لكن الكرة تطول وينقذها دفاع الإسماعيلي

37' محاولة من جانب فخر الدين بن يوسف لبناء هجمة سريعة للإسماعيلي لكن سهلة لدفاع الزمالك

32' لاعبو الزمالك يطالبون بضربة جزاء لصالح زيزو لكن جهاد جريشة يوقف اللعب لشرب الماء.

31' محاولات زملكاوية متواصلة بدأت من الجزيري لكن الدفاع تصدى، بعدها عادت لزيزو الذي راوغ ومررها للمثلوثي ليرفعها عرضية لكن الجزيري يفشل في استلامها وتخرج ضربة مرمى

23' رمية تماس لعبها المثلوثي في منطقة الجزاء وشتتها الدفاع في ظل مطالبات بلمسة يد على لاعب الإسماعيلي

21' عرضية من عبد الشافي باتجاه المرمى لكن محمد فوزي يلتقطها بسهولة

18' مخالفة على حدود منطقة الزمالك لعبها حسين السيد عرضية لكن بعيدة تمامًا عن المرمى لتخرج ضربة مرمى

15' الإسماعيلي يعتمد على المرتدات السريعة لكن غير مكتملة بينما سيطرة الزمالك غير مترجمة بفرص حقيقية

10' السيطرة تتحول إلى الزمالك وكاد الجزيري أن يسجل هدفًا بعد عرضية أرضية من أبو الفتوح لكن فشل في التسديد لتضيع الفرصة

5' بداية قوية من جانب الإسماعيلي ومحاولات متعددة في الدقائق الأولى لكن بلا خطورة

انطلاق المباراة

تشكيل الزمالك:

يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الشافي

طارق حامد - إمام عاشور

حمد سيد "زيزو" – يوسف أوباما – أحمد أبو الفتوح.

سيف الدين الجزيري

📋 | تشكيل فريقنا في مواجهة فريق الإسماعيلي بالجولة ٣٠ ضمن منافسات الدوري العام ⚽️🇪🇬



⁦#Zamalek⁩ | #MostTitledIn20C⁩ | ⁧#الزمالك pic.twitter.com/YJv0lQcEXA — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 14, 2021

تشكيل الإسماعيلي:

يبدأ المدرب إيهاب جلال بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

محمد فوزي

مروان الصحراوي – باهر المحمدي – مصطفى الزناري– حسين السيد

محمود عبد العاطي دونجا – محمد عادل – أحمد مصطفى

شكري نجيب – فخر الدين بن يوسف – بينسون شيلونجو

وفي المباريات المتبقية من الدوري المصري لا بديل عن الفوز في كل لقاء لضمان حصد الزمالك للبطولة، إذ يترقب الأهلي أي سقوط للفارس الأبيض لينقض على الصدارة.

فاز الزمالك في مباراته الأخيرة في الدوري على الاتحاد السكندري خلال الأسبوع الماضي في مباراة درامية سمحت له بتصدر الدوري المصري خاصة بعد تعادل الأهلي في اليوم التالي مع الإسماعيلي

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري.