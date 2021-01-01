الزمالك وإنبي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك أمام إنبي مساء السبت لحساب الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، والمقامة على ملعب بتروسبورت..

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إنبي 0 × 2 الزمالك

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نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين، استراحة ونواصل في الشوط الثاني.

45' دقيقتان وقت محتسب بدلًا من الضائع

44' جوووووووووووووووووووووووول! الثاني للزمالك، عرضية رائعة من زيزو حولها أوباما وهو خالي من الرقابة إلى المرمى برأسه.

41' فرصة لا تصدق للزمالك، مرتدة وتمريرة من بنشرقي إلى أحمد زيزو في الجبهة اليُمنى، ليرفعها بصورة رائعة باتجاه عمر السعيد الذي لعبها برأسه بصورة أكثر من رائعة لكنها أتت بجوار المرمى بأمتار قليلة.

34' ماذا أهدرت با المرسي؟ انطلاقة قوية من كريم فؤاد من الجبهة اليُسرى وعرضية أرضية مثالية لمحمد المرسي داخل منطقة الجزاء لكنه سددها قوية جدًا خارج المرمى، فرصة خطيرة وسهلة للتعديل.

30' استحواذ أكثر نسبيًا للزمالك، إنبي يضغط أيضًا لإدراك التعادل، المباراة مستواها الفني جيد حتى الآن.

24' فرصة خطيرة للغاية لإنبي، اختراق من الجبهة اليُمنى وعرضية أرضية ارتطمت بدفاع الزمالك وتهيأت لرامي صبري، ليسددها بقوة ولكن لسوء حظه تأتي بجوار المرمى بأمتار.

22' إنبي يطالب بركلة جزاء بعد تدخل قوي من إمام عاشور على كريم فؤاد، لكن الحكم وتقنية الفيديو يرفضان.

20' لقطة أكثر من رائعة من إمام عاشور بعدما قطع الكرة من منطقة الجزاء وراوغ لاعبي إنبي ومررها لأحمد سيد زيزو مرتدة، ليرفعها عرضية إلى عمر السعيد لكنه فشل في استغلالها.

15' الظهور الأول لإنبي في مناطق الزمالك بعد تسديدة من محمد المرسي لكنها أتت في منتصف المرمى وتصدى لها أبو جبل بسهولة.

10' كرة أكثر من رائعة طولية من إمام عاشور باتجاه أحمد فتوح، لو تسلمها لانفرد بالمرمى لكن فشل.. الزمالك أفضل بكثير الآن.

4' جووووووووووووووووووووووول! بنشرقي يحرز الهدف الأول بعدما حول ركلة الجزاء على يمين الحارس محمود جاد، كان الحارس قريبًا منها لكن لقوتها سكنت الشباك

3' الزمالك يكسب ركلة جزاء مبكرًا! تمريرة رائعة من إمام عاشور وضعت بنشرقي منفردًا، ليدخل مدافع إنبي على وجهه ويحتسب الحكم ركلة جزاء.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل إنبي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جاد

كريم فؤاد - رامي صبري - زياد بوغطاس – علي فوزي

صلاح ريكو - عبد الرحمن عامر

دينيبر جود - محمد مرسي – مصطفى شلبي

جون إيبوكو

تشكيل الزمالك:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد السلام - حمزة المثلوثي

إمام عاشور - محمد أشرف روقا

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

عمر السعيد

تشكيل فريقنا في مواجهة إنبي بالدوري الممتاز. 📝⚽ 🏹 pic.twitter.com/WGkizfrniV — SC (@ZSCOfficial) January 2, 2021

أما آخر مباريات نادي إنبي فكانت في الجولة الثالثة ضد غزل المحلة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، ويحتل الفريق البترولي المركز 12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة.

كانت آخر مباريات الفارس الأبيض في الدوري المصري ضد نادي سموحة في ستاد برج العرب، ونجح في العودة من الإسكندرية بنقاط المباراة الثالث بعد الفوز بهدفين نظيفين سجلهما أشرف بنشرقي وأحمد فتوح، ليصبح رصيد الزمالك 7 نقاط في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة إنبي والزمالك في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.