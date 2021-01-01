الزمالك وأسوان: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك أمام أسوان والتي تقام بملعب بتروسبورت لحساب الجولة التاسعة من الدوري المصري

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الزمالك 0 × 0 أسوان

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والآن مع انطلاق المباراة وصافرة البداية.

تشكيل الزمالك:

التشكيل| 4-2-3-1

أبو جبل

أحمد أبو الفتوح - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم إمام.

طارق حامد - إمام عاشور

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

مصطفى محمد

تشكيل فريقنا في مواجهة أسوان بالدوري الممتاز. 📝⚽ 🏹 pic.twitter.com/K1Ja9yEli7 — SC (@ZSCOfficial) January 23, 2021

على الجانب الآخر، يريد أسوان إيقاف سلسلة النتائج السلبية له، بعد البداية القوية له هذا الموسم، وتراجعه إلى مراكز الهبوط وفشله في تحقيق الانتصار بآخر خمس مباريات له.

الزمالك يدخل اللقاء، وهو يريد استعادة الصدارة من الأهلي ومواصلة سلسلة الانتصارات في الفترة الأخيرة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الزمالك أمام أسوان في الجولة التاسعة من الدوري المصري، على ملعب بتروسبورت.