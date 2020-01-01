ميتشو: تجربة الزمالك كانت رائعة، ليس لدي أي مشاعر سلبية تجاهه

مدرب الزمالك السابق يتحدث عن تجربته مع النادي

قال ميلوتين سريدويفيتش المدير الفني السابق لنادي الزمالك أنه ليس نادمًا أبدًا على تجربة العمل مع الفريق المصري، مؤكدًا اعتزازه الكبير بالعمل مع أحد أكبر الأندية في أفريقيا.

وتولى المدرب الصربي المعروف باسم ميتشو مهمة تدريب الأبيض لمدة 137 يومًا فقط قبل أن يُفسخ عقده بالتراضي رغم تتويجه بكأس مصر مع الفريق، وقد عين النادي خلفًا له الفرنسي باتريس كارتيرون.

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ميتشو بدأ حديثه مع موقع أفريكان فوتبول أتش كيو قائلًا عن تجربة الزمالك "العمل مع أحد أكبر أندية قارة أفريقيا كان شرفًا كبيرًا، حظيت بتجربة رائعة مع رئيس النادي مرتضى منصور وإدارته، وكانت لدي علاقة مذهلة مع اللاعبين والإدارة".

أضاف "حتى الآن، أنا على تواصل مع الجميع وقد تحدثوا معي بعد الفوز بكأس السوبر وتمنوا لي كل التوفيق حين توليت مهمة تدريب منتخب زامبيا".

المدير الفني الحالي لمنتخب زامبيا أكد أنه لا يحمل أي مشاعر سلبية أو ذكريات سيئة مع الزمالك، مؤكدًا أنه سيذكر النادي دومًا بأفضل شكل ممكن خاصة تجربة الفوز بكأس مصر والعودة للعب في دوري أبطال أفريقيا.

وأتم "لم أعد مع الفريق لكني أتمنى لهم الأفضل، تدريب الزمالك كان تجربة رائعة. أؤمن أنني أصبحت مدربًا أفضل مما كنت عليه قبل تلك التجربة، أريد توجيه الشكر للجميع بدءً من الرئيس منصور حتى العمال ونهاية بالجماهير".