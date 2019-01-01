رئيس الزمالك يسعى للوقوف على مصير مصطفى فتحي

الزمالك يحتاج لجهود مصطفى فتحي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يسعى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في الوقوف على مصير مصطفى فتحي الجناح الأيمن للفريق في ظل عدم مشاركته في التدريبات.

ويغيب مصطفى فتحي عن الفريق منذ مدة طويلة بسبب آلالام الركبة، حيث سافر ألمانيا خلال الفترة الأخيرة لإجراء عملية من أجل العودة للمشاركة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الأحد، أن مرتضى منصور يسعى لمعرفة مدى جاهزية مصطفى فتحي للمشاركة في المباريات.

وأشارت التقارير أن رئيس النادي طلب تقريرًا طبيًا وفنيًا عن مصطفى فتحي، بعد أن تلقى أنباء عن رفض اللاعب المشاركة في المران الجماعي.

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ويرغب مصطفى فتحي في السفر إلى ألمانيا للاطمئنان على حالته قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية، حتى لا تتجدد إصابته.

ويحتاج الزمالك في الوقت الحالي لجهود كل لاعب لانطلاقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد 2019 – 2020 والسعي وراء اللقب.