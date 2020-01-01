عواد غاضبًا: لم أتاجر بإصابتي بفيروس كورونا، وسأخضع للفحص من جديد

حارس مرمى الزمالك يتحدث بعد سلبية فحصه الثاني

انفجر محمد عواد حارس مرمى الزمالك غاضبًا بعد الاتهامات التي وُجهت له عقب الإعلان عن سلبية المسحة الطبية الثانية الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، والتي أجراها اللاعب خلال اليومين الأخيرين.

عواد كان قد أعلن إصابته بالفيروس الذي تسبب في شل العديد من مناحي الحياة في العالم، ولكنه أجرى فحصًا جديدًا بعد خمسة أيام فقط من ذلك الإعلان وقد أظهر نتائج سلبية تنفي إصابته بالفيروس أو تؤكد تعافيه السريع منه.

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وقد وُجهت له اتهامات بالكذب حول إصابته بالفيروس لخدمة إدارة ناديه الرافضة لقرار استكمال الموسم الجاري من الدوري المصري، وقد نفى حارس مرمى الإسماعيلي السابق تلك الاتهامات جملة وتفصيلًا.

إذ قال في تصريحات للقناة الأولى المصرية "لا أحد عاقل يُتاجر بالمرض من أجل كرة القدم، كنت قادرًا على عدم الإعلان عن إصابتي بفيروس كورونا لكني لم أعلن الأمر إلا لتحذير الأشخاص الذين خالطوني".

أضاف "استكمال الدوري من عدمه لا يعنيني أبدًا، ذلك قرار الدولة وله كل الاحترام ولن يتوقف على إصابة عواد بكورونا، خاصة مع وجود 27 حالة إيجابية في الأندية أحدهم مصطفى فتحي لاعب الزمالك".

أتم "نتائج المسحة الطبية الثانية جاءت سلبية ورغم ذلك سأبقى في العزل المنزلي حتى انتهاء الـ14 يومًا المقررة، ومن ثم سأخضع لفحص المسحة الطبية مرة ثالثة ونرى النتيجة، قد أكون أصبت بالفيروس قبل عدة أيام من إجراء المسحة الأولى".