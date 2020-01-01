الزمالك يُعلن وجود 3 إصابات بفيروس كورونا وينتظر نتيجة بامبو

الجناح المصري لم يخضع للفحص مع زملائه

أعلن نادي الزمالك المصري عن وجود ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا لديه، موضحًا أن نتيجة المسحة الطبية للاعبه كريم بامبو ستظهر اليوم الإثنين.

وكانت تقارير صحفية مصرية قد أكدت يوم أمس الأحد إصابة لاعب الأبيض "مصطفى فتحي" بفيروس كورونا، وقد أكد ضمنيًا طبيب النادي "محمد أسامة" هذا الأمر.

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إذ قال لقناة أون تايم سبورتس "لدينا في الزمالك ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا، لاعب وأحد عناصر الجهاز الإداري وآخر من الجهاز الطبي".

مضيفًا حول موقف كريم بامبو "بامبو لم يخضع لفحص المسحة الطبية معنا، لذا أرسلنا أحد الأشخاص لكي يُجريها له وننتظر النتيجة اليوم الإثنين".

وعن حالة محمد عواد حارس مرمى الفريق التي أثارت جدلًا واسعًا بعدما أعلن إصابته بكورونا ومن ثم قال أن نتيجة المسحة الثانية جاءت سلبية، قال الطبيب "عواد لم يشتك من أي أعراض قبل الإصابة، سيخضع لمسحة ثالثة للتأكد من حالته بعدما جاءت نتيجة الثانية سلبية".

وأتم "حارس المرمى متواجد الآن في العزل المنزلي، ولن يُشارك في التدريبات حتى نتاكد تمامًا من عدم إصابته بالفيروس".