مرتضى منصور: الزمالك نادٍ دون رئيس، كان الله في عون اللاعبين

الرئيس يُعلق على قرار المحكمة

أبدى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك غضبه الشديد من تأجيل المحكمة النظر في دعواه التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية.

اللجنة الأولمبية المصرية كانت قد أصدرت قرارًا ألزمت به نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي بعدما تم إيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات.

وقد تقدم الرئيس بدعوى لدى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف هذا القرار، إلا أن المحكمة أعلنت تأجيل النظر في الدعوة لـ22 نوفمبر القادم للاطلاع والرد على المستندات الجديدة المقدمة لها.

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مرتضى منصور تحدث بغضب عند خروجه من قاعة المحكمة، قائلًا "الزمالك يُواجه الكثير من الضغوطات حاليًا، كان الله في عون اللاعبين بسبب ما يحدث في النادي حاليًا".

أضاف "الزمالك نادٍ دون رئيس ولائحة وقناة حاليًا".