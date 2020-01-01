اتحاد الكرة يُغرم لاعب بيراميدز لصالح الزمالك ويُوقفه حتى السداد

خزينة الزمالك ستنتعش بسبب هذا القرار

أصدرت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها بشأن شكوى الزمالك ضد لاعبه السابق وحارس مرمى بيراميدز الحالي أحمد الشناوي.

إدارة الفريق الأبيض كانت قد تقدمت بشكوى ضد اللاعب لعدم رده مبلغ ثمانية ملايين جنيه مصري حصل عليه كمقدم لعقده الجديد مع الفريق، والذي لم يُنفذه وسبق انتقاله لصفوف بيراميدز صيف 2018.

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وجاء القرار بإلزام اللاعب المصري برد هذا المبلغ للزمالك وإيقافه عن اللعب حتى تسديده، وقد نشرت صحيفة اليوم السابع صورة ضوئية من الحكم الصادر وأكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد القرار في تصريحات لموقع في الجول المصري.

الشناوي كان قد انضم للزمالك قادمًا من المصري بالإعارة أولًا لعامين صيف 2012 قبل أن ينضم له بصورة نهائية عام 2014 ويبقى في صفوفه حتى رحيله إلى بيراميدز الذي كان مملوكًا للمستشار السعودي تركي آل الشيخ عام 2018.

ولا يعيش صاحب الـ29 عامًا موسمًا جيدًا مع بيراميدز هذا الموسم، إذ لم يلعب سوى 6 مباريات في الدوري المصري و7 في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بجانب مباراة واحدة في كأس مصر.