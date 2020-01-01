فاروق جعفر: أسيء فهم تصريحاتي، مصر زعيمة الكرة في أفريقيا

تصريحات قائد الزمالك التاريخي أثارت الكثير من الجدل

أكد فاروق جعفر أسطورة نادي الزمالك أن تصريحاته الأخيرة بشأن مجاملة الحكام للأندية المصرية في أفريقيا فهمت بشكل خاطئ، مؤكدًا أن مصر سواء أندية أو منتخبات هي زعيمة الكرة في القارة السمراء.

وكان قائد الأبيض التاريخي قد أثار جدلًا واسعًا حين قال أن الحكام في البطولات القارية كانوا يجاملون الأندية المصرية في ثمانينات القرن الماضي، كما شكك في تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 1990 بالحديث عن دور الحكام في هذا الأمر.

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وقد رد العديد من اللاعبين القدامى على تلك التصريحات مثل خالد الغندور وأحمد شوبير بالتأكيد على عدم صحة ما جاء فيها، ليخرج جعفر بعدها متراجعًا وموضحًا أنه لم يكن يقصد التشكيك والتقليل من بطولات الأندية المصرية وتأهل الفراعنة للمونديال.

مضيفًا "حديثي عبر قناة نادي الزمالك كان عن حالة طرد محمود علاء أمام بيراميدز وأن هذا خطأ وقد يقع به كبار اللاعبين، بعدها تحدثت عن موقف حدث مرة واحدة مع الزمالك خلال فترة لعبي في نهاية السبعينات، وحدث كذلك مع نادٍ آخر".

"ذلك كان خلال اجتماعنا في الجلسة الفنية لإحدى المباريات، وحينها كان الحديث عن إن كنا نريد طرد لاعب أو الحصول على ركلة جزاء وقد رفضت هذا، لكني لم أقصد بحديثي هذا قوة وقيمة الكرة المصرية وأنديتها ومنتخباتها، لا أريد أن يتم فهم كلامي بشكل خاطئ".

"الكرة المصرية مازالت زعيمة القارة في الأداء، سواء على صعيد الأندية أم المنتخبات. لم أتحدث أبدًا عن كفاءة وقدرات وقوة الأندية والمنتخبات المصرية، فهي عظيمة دومًا ومدربيها كبار".

"ربما حدث سوء فهم، لكني أريد التأكيد على أن جميع الأندية توجت ببطولاتها القارية بجهدها وعرقها وكذلك تأهل المنتخب المصري للمونديال عامي 1990 و2018 كان مستحقًا لأننا كنا نمتلك أفضل اللاعبين".