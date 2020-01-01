الزمالك ومازيمبي: مباشر لحظة بلحظة

الزمالك 0 × 0 مازيمبي

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33’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق حازم إمام لداخل المنطقة يرتقي لها مصطفى محمد ويسددها برأسية قوية لكنها مرت على حافة القائم الايسر بقليل

32’ محاولة التسديد من طارق حامد من خارج المنطقة لكنها اصطدمت فى الدفاع ومرت بدون خطورة

31’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الزمالك فى منتصف الميدان

30’ نصف ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

29’ الحكم يوقف اللقاء لسقوط جاكسون موليكا ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

28’ اصطدام قوي من حازم أمام ضد موليكا والحكم يشير بإستمرار اللعب

27’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق أوتشايا كاد ان يسجلها جاكسون موليكا لكن تدخل الونش وابعدها من أمامه ببراعة

26’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح مازيمبي ضد طارق حامد

25’ تمريرة من شيكابالا لداخل المنطقة فى إتجاه مصطفى محمد لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل له

23’ سيطرة من لاعبي الزمالك وتمريرات متتالية فى منتصف الميدان

22’ انطلاقة من محمد عبداالشافي من الجهة اليسري ومحاولة الإختراق من العمق لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

20’ خطأ لصالح الزمالك من جهة اليمين ضد جلودي ليكونزا

19’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الزمالك فى منتصف الميدان

18’ انطلاقة رائعة من شيكابالا الذي مر بمهارة رائعة ثم مررها إلى مصطفي محمد الذي سدد كرة قوية ابعدها الحارس بصعوبة

16’ شيكابالا ينفذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس سيلفان جوبوهوو

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ عرضية من حازم إمام من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية

13’ انطلاقة من يوسف اوباما من خارج المنطقة ومحاولة التوغل لكن استخلصها الدفاع بنجاح

12’ تسديدة قوية من أحمد سيد زيزو من خارج المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايسر بقليل إلى ضربة مرمي

11’ ظهور هجومي جيد من لاعبي الزمالك وضغط متقدم على دفاعات مازيمبي

10’ خطأ للزمالك من خارج المنطقة تنفذ بعرضية من أحمد سيد زيزو لداخل المنطقة تلقاها محمود حمدي الونش برأسية قوية مرت اعلى المرمي

9’ سيطرة من لاعبي الزمالك وتمريرات فى منتصف الميدان

8’ ركنية للزمالك تنفذ بعرضية لداحل المنطقة تلقاها محمود علاء برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي

7’ اهجمة خطيرة للزمالك بعد استخلاص رائع للكرة من مصطفى محمد ثم مررها إلى يوسف اوباما الذي سددها من داخل المنطقة لكن ابعدها الحارس ببراعة

6’ ركنية للزمالك تنفذ بعرضية من شيكابالا فى إتجاه محمود علاء لكنها قوية للغاية مرت إلى ضربة مرمي

5’ تمريرة طولية من محمد عبدالشافي فى إتجاه مصطفى محمد لكن الكرة طالت وتحولت إلى ضربة مرمي

4’ هدوء فى مجريات اللقاء وانحصار الكرة فى منتصف الميدان

3’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الزمالك فى منتصف الميدان

2’ انطلاقة من احمد سيد زيزو من الجهة اليسرى ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل معه الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

بداية المباراة ⁦📢⁦

الزمالك 🆚 مازيمبي pic.twitter.com/7UWa91Z8P0 — SC (@ZSCOfficial) January 24, 2020

تعديل فى تشكيل الزمالك يدخل أحمد السيد زيزو بدلًا من أشرف بن شرقي

باتريس كارتيرون يقرر الدفع بأحمد السيد زيزو أساسيًا بدلا من بن شرقي بعد إصابته أثناء الإحماءات. — Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 24, 2020

البدلاء / إبراهيم مونكورو بوسو / وونلو كوليبالي / جوديت ماسينجو / تاندي موابي / إسحاق أمواه / باتو كابانجو / رينفورد كالابا

مازيمبي: يبدأ المدرب ميهايو كازيمبي بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من سيلفان جوبوهوو / إيساما مبيكو / كيفين مونديكو / شونجو كاباسو / جوزيف اوتشايا / جان فيتال اوريجا / كوفي كوامي / شيكو أوشيندي / جلودي ليكونزا / إسحاق تشيانجو / جاكسون موليكا

البدلاء / محمد عواد / محمد عبدالغني / أحمد سيد زيزو / مصطفي فتحي / محمد اوناجم / إسلام جابر / محمد حسن

تشكيل الزمالك لمواجهة مازيمبي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ⚽📝 pic.twitter.com/twNqNYMgdR — Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 24, 2020

الزمالك: يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من محمد أبو جبل / حازم أمام / محمود علاء / محمود حمدي / محمد عبدالشافي / طارق حامد / فرجاني ساسي / يوسف أوباما / شيكابالا / أشرف بنشرقي / مصطفي محمد /

تشكيل الفريقين:

في المقابل، حسم مازيمبي تأهله للدور القادم بعد أن جمع 10 نقاط مع ابتعاد صاحب المركز الثالث عنه بفارق 8 نقاط مع تبقي مباراتين فقط على نهاية دور المجموعات، ولكنه سيلعب على الحفاظ على الصدارة بتجنب الهزيمة أمام الزمالك بأكثر من فارق ثلاثة أهداف.

يسعى الفارس الأبيض للثأر من هزيمته في مباراة الذهاب من أجل حسم التأهل وصدارة المجموعة، حيث خسر بطل الكونفدرالية في المباراة التي لُعبت في الكونغو بثلاثية نظيفة ولكن المباراة لن تكونى سهلة أبدًا على الزمالك.