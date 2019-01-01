الزمالك يُعيد كاسونجو كابونجو لمصر

المهاجم فسخ عقده مع الرجاء المغربي وسيعود للزمالك

أرسل مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور تذاكر طيران لمهاجمه كاسونجو كابونجو للعودة من الكونغو إلى القاهرة.

وكان المهاجم الكونغولي قد فسخ عقد إعارته للرجاء المغربي لعدم حصوله على مستحقاته المالية، ولم يُقيد النادي المغربي كاسونجو ضمن سجلاته لاستنفاذه عدد الأجانب المسموح بهم في البطولة المغربية.

رئيس الزمالك يُعلق على "التغريدات الودية" لتركي آل الشيخ تجاه الأهلي

وكان انتقال المهاجم لصفوف الرجاء ضمن صفقة انتقال محمد أوناجم للزمالك، إذ انتقل بالإعارة المجانية لموسم واحد.

ومن المقرر أن يعود كاسونجو للقاهرة خلال الأيام القليلة القادمة وينخرط في تدريبات الزمالك عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد تخطيهم جينيراسيون فوت وتأهلهم لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.