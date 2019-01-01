كهربا يُهنئ الزمالك بالفوز بكأس مصر

لاعب الفريق السابق لم يغب عن المشهد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يغب محمود كهربا عن المشهد عقب تتويج فريقه السابق "الزمالك" بكأس مصر اليوم الأحد، إذ هنأ زملاءه السابقين بهذا الإنجاز عبر السوشيال ميديا.

وكان اللاعب المصري قد رحل عن الزمالك دون رغبة النادي وبحجة عدم صحة توثيق عقده الجديد في اتحاد كرة القدم المصري.

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ولذا اعتبر كهربا أن عقده القديم مع الفريق قد انتهى، ويُقال أنه سينضم للأهلي في سوق الانتقالات الشتوية القادم بعد اللعب لـ6 أشهر في البرتغال.

ونشر لاعب أفيس الحالي صورة لمحمود عبد الرازق شيكابالا نجم وقائد الزمالك على حسابه الرسمي في إنستجرام، وكتب معها "مبروك لجماهير نادي الزمالك واخواتي الرجالة .. ألف مبروك".

وكان الفريق الأبيض قد تُوج بلقبه الـ27 في كأس مصر بانتصاره على بيراميدز في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب برج العرب 3-0، ليقترب أكثر من الأهلي متصدر قائمة الفائزين باللقب برصيد 36 لقبًا.