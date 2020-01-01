عبد الحليم علي: ادعموا الزمالك وبطولة إفريقيا في ميت عقبة العام المقبل

مدير الكرة الجديد بالقلعة البيضاء يوجه رسالة للجماهير

طالب عبد الحليم علي؛ مدير الكرة بنادي الزمالك، الجماهير بالوقوف خلف الفريق في المرحلة الصعبة التي يمر بها حاليًا، مؤكدًا أن لقب دوري أبطال إفريقيا سيتوج به الأبيض في العام المقبل.

الفارس الأبيض خسر اللقب القاري قبل يومين بعد الهزيمة أمام الأهلي بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد القاهرة.

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وعُين العندليب مديرًا للكرة بعد أن تقدم أمير مرتضى منصور باستقالته، على خلفية عزل مجلس الإدارة بالكامل، وتكليف أحمد البكري بمهام رئيس النادي.

وقال عبد الحليم، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "جئت لخدمة النادي، وبغض النظر عن المناصب، على الجميع مساندة الفريق، فشرف لنا جميعًا خدمة هذا الكيان، ودورنا في هذا الوقت التواجد مع الفريق سواء لاعبين أو جهاز فني، خاصةً أننا قدمنا مباراة قوية أمام الأهلي، والجميع يشهد بذلك، لكن غاب التوفيق، والكل شاهد على ذلك".

وأضاف: "تواصلت مع اللاعبين من أجل هذه المرحلة، ورموز النادي جميعًا تواصلوا معي لدعمي، وسيأتي عدد من الرموز لدعم الفريق عقب المباراة المقبلة".

مدير الكرة الجديد للأبيض واصل: "أقول لجماهير الزمالك أن الفريق قدم لقاءً قويًا، ولكن هذه كرة القدم واطمئنهم على الفريق، نقدر حزنكم على الخسارة وهذا حقكم، وأنا أعدكم أن تكون البطولة في ميت عقبة الموسم المقبل، خاصةً وأن الزمالك لديه لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى، ونحن مساندون وداعمون لهم".

واختتم مخاطبًا الجماهير: "أشعر بحزنكم، وعليكم إغلاق الصفحة ودعم الفريق، أؤكد لكم أن القادم أفضل، لأننا نمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وأثق أن العام المقبل سنحتفل بالبطولة بملعب النادي في هذا التوقيت".

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة طلائع الجيش، في تمام الساعة الخامسة من مساء الغد، في نصف نهائي كأس مصر.