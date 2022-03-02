الزمالك ضد فيوتشر: مباشر لحظة بلحظة

الزمالك 2 ×2 فيوتشر

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72' هدف ملغي لفيوتشر، بأقدام أحمد عاطف ولكن الحكم يلغيه لوجود تسلل.

66' انحصار اللعب في وسط الملعب.

60' مرور ربع ساعة من الشوط الثاني، والتعادل بهدفين لكل فريق يسيطر على النتيجة.

55' هدوء في أحداث المباراة عقب هدف التعادل من الفريقين.

48' جوووووووووووووووووووووووووووووول أحمد سيد زيزو يسجل هدف التعادل للزمالك، من علامة الجزاء بعد لعب الكرة على يسار الحارس محمود حمدي بطريقة رائعة.

47' أوووووووووه المباراة تزداد إثارة والحكم يحتسب ركلة جزاء للزمالك، بعد لمسة يد على العربي بدر لاعب فيوتشر.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+3' نهاية الشوط الأول بتقدم فيوتشر بهدفين مقابل هدف على الزمالك.

45' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

43' استفاقة من لاعبي فيوتشر، وتهديد جديد لمرمى أبوجبل، تسديدة قوية من مصطفى البدري من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

40' أوووووووووه العارضة تمنع هدف مؤكد لفيوتشر، عرضية من الجانب الأيسر وصلت إلى عمر كمال عبد الواحد الذي ارتقى لها برأسية قوية ولكنها ارتطمت في العارضة ومرت بسلام.

31' أووووووووووه فرصة خطيرة للزمالك، كرة طولية وصلت إلى شيكابالا الذي راوغ حارس المرمى ولكن تدخل الدفاع قبل أن يسددها شيكا الكرة في الشباك.

30' مرور نصف ساعة من المباراة المثيرة وفيوتشر متقدم بهدفين مقابل هدف.

24' سيطرة من لاعبي الزمالك بحثًا عن هدف التعادل، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى فيوتشر.

17' جووووووووووووووووووووووووووووووول أحمد سيد زيزو يقلص الفارق للزمالك من علامة الجزاء، بعد تنفيذه لركة جزاء بطريقة رائعة.

15' يا ربااااه! قمة الإثارة في استاد القاهرة، الحكم يحتسب ركلة جزاء للزمالك، بعد تدخل على سيف الدين الجزيري.

13' جووووووووووووووووووووووووووووووول هدف ثان لفيوتشر، عدة تمريرات بين لاعبي فيوتشر انتهت بتسديدة قوية بأقدام أحمد رفعت في مرمى الزمالك.

10' مرور عشر دقائق من الشوط الأول وفيوتشر متقدم بهدف دون رد.

3' جووووووووووووووووووووووووول هدف أول سريع في المباراة لصالح فيوتشر، احتسبه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو، تمريرة من وسط الملعب وصلت إلى احمد عاطف الي انفرد بمرمى أبو جبل وسدد الكرة في الشباك.

صافرة البداية

تشكيل الزمالك

التشكيل | 4-3-3

محمد أبو جبل

محمد عبد الغني - محمد عبد الغتي - محمود علاء - حمزة المثلوثي

محمد أشرف "روقا" – يوسف أوباما – أحمد سيد "زيزو"

شيكابالا – سيف الجزيري – أشرف بنشرقي

تشكيل فيوتشر:

التشكيل| 4-3-3

محمود حمدي

عمر كمال عبد الواحد – سعد سمير – محمود مرعي – جوناثان

ناصر ماهر – عربي بدر – كريم نيدفيد

أحمد رفعت – مصطفى البدري – أحمد عاطف

خسر الزمالك في مباراه الأخيرة من نادي الوداد في دوري أبطال إفريقيا 2022، وتصعبت مهمة "الفارس الأبيض" في التأهل للدور القادم، حيث توقف رصيده عند نقطتين في المركز الثالث.

آخر مباريات الزمالك في الدوري المصري كانت ضد سموحة، وخسر بهدفين دون رد، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا 2021/2022، وسيُقام اللقاء على ستاد 11 نوفمبر.