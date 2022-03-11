الزمالك ضد الوداد: مباشر لحظة بلحظة

الزمالك 0×1 الوداد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة



نهاية المباراة بفوز الوداد على الزمالك بهدف نظيف سجله جبران من ركلة جزاء

82' الزمالك يواصل ضغطه بحثًا عن التعادل ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الوداد

75' ركنية للوداد، ورأسية قووووووية ولكن الكرة تعلو العارضة بقليل

73' عررضية من سيسيه ولكنها تصل سهلة وضعيفة في يد حارس الوداد

تبديلين للزمالك بدخول حازم أمام ورزاق سيسيه

65' تسديدة قوووية من الجزيري ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية

63' خطيرررررررة للزمالك، زيزو يلعب الركلة الحرة المباشرة قوووووية ولكن حارس الوداد يتألق ويتصدى لها وتخرج لركنية

تبديلين للوداد بدخول تسومو ومؤيد اللافي

61' خطأ للزمالك من خارج منطقة الجزاء بعد عرقلة زيزو

تبديل للزمالك بخروج عمر السعيد ودخول الجزيري

55' خطيرررررررة للزمالك، عرررضية من أوناجم ولكن الدفاع يشتت الكرة قبل أن تصل إلى عمر السعيد

بطاقة صفراء لمحمود علاء لاعب الزمالك بعد مشادة مع الحكم لمطالبته له باحتساب ركلة جزاء على الوداد

50' تسديدة قووووية من عاشور ولكن حارس الوداد يمسك بالكرة

48' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جبران يسدد ركلة الجزاء بنجاح على يسار أبو جبل ويتقدم للوداد بالهدف الأول

46' ضررررررررربة جزااااااااء للوداد، بعد أن لمست الكرة يد الونش أثناء لعب ضربة حرة غير مباشرة للوداد

بداية الشوط الثاني

تبديل للزمالك قبل بداية الشوط الثاني بخروج أوباما ودخول أوناجم

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

43' أووووووووه عرررضية من الجهة اليمنى للزمالك يلعبها زيزو ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع الوداد

38' تسديدة من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة عالية جدًا عن مرمى الوداد

33' سيطرة واستحواذ من الوداد في الدقائق الأخيرة ومحاولات من الزمالك للاعتماد على المرتدات

26' خطأ للوداد من مكان خطير بعد أن تعرض مبينزا للعرقلة من الونش

18' خطيرررررررررة للزمالك، ركلة حرة غير مباشرة، يلعبها زيزو، خروووج خاطئ من حارس الوداد، الكرة تصل إلى عمر السعيد الذي يسددها برأسه قووية ولكنها تعلو العارضة

17' سيطرة واستحواذ من الزمالك على الكرة بحثًا عن الهدف الأول في المباراة

6' أوووووووووه هدف أول ضائع للزمالك، عرضية رررائعة من فتوح، أوباما بالرأس قووية ولكن حارس الوداد يتألق، زيزو يحاول الانقضاض على الكرة وتسديدها ولكن الحارس يتألق مجددًا ويُبعد الكرة لركنية

انطلاق المباراة

تشكيل الزمالك

يبدأ المدرب فيريرا بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

أحمد فتوح - محمود الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي

أشرف روقة - إمام عاشور

أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

عمر السعيد

تشكيل الوداد

يبدأ المدرب وليد الركراكي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-4-2

رضا التاجناوتي

يحيى عطية الله - أشرف داري - أمين فرحان - أيوب العملود

أيمن حسوني - يحيى جبران - جلال الداودي - رضي جعدي

مبينزا - زهير المترجي



في المقابل، سيحاول الوداد المغربي الخروج بنتيجة إيجابية والحفاظ على فارق النقاط بينه وبين الزمالك على أقل تقدير من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل، ويحتل الوداد المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق نقطة واحدة فقط عن الصدارة.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الزمالك ضد الوداد البيضاوي المغربي في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا 2021/2022، وسيُقام اللقاء على ستاد القاهرة الدولي.