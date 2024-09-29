خاص | مصدر داخل الزمالك يكشف آخر تطورات المفاوضات مع سيرخيو راموس

راموس يطلب راتبًا ضخمًا من الزمالك

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك لـ"GOAL" عن آخر تطورات المفاوضات مع النجم الإسباني سيرخيو راموس، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الجارية في الدوري المصري حاليًا.

راموس أصبح غير مرتبط بأي فريق خلال الوقت الحالي، بعدما رحل عن صفوف إشبيلية بنهاية الموسم الماضي.

وأكد المصدر على أن المفاوضات مع راموس مستمرة خلال الوقت الحالي، وأن اللاعب الإسباني طلب الحصول على راتب يصل إلى 4 مليون يورو سنويًا.

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طلبات راموس المالية قد تتسبب في تعطل الصفقة، بسبب عدم قدرة الزمالك على تغطيتها، حيث من المتوقع أن تتوقف المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد تفاوض مع راموس خلال الفترة الماضية، وفقًا لما أكده عمر زعلوك وكيل اللاعبين، وعلي هشام نصر نجل نائب رئيس القلعة البيضاء.