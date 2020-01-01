فيديو | لماذا فشل انتقاله للزمالك؟ محمد عبد العاطي يُجيب

لاعب وادي دجلة كان قريبًا جدًا من ارتداء القميص الأبيض

كشف محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة كواليس وأسباب فشل انضمامه لنادي الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفي الذي أغلق في مصر يوم أمس الأحد.

الفريق الأبيض دخل في مفاوضات جادة مع وادي دجلة للفوز بخدمات عبد العاطي لدعم وسط ملعبه، لكن الإدارة تراجعت فجأة وأعلنت غلق السوق الصيفي للنادي والاكتفاء بعودة المعارين وضم التونسي حمزة المثلوثي.

عبد العاطي أكد خلال تصريحاته مع الإعلامي هاني حتحوت أن إدارة ناديه بريئة تمامًا ولا تتحمل مسؤولية فشل الصفقة، بل أكد أنهم حاولوا المساعدة قدر الإمكان ولم يُغالوا في طلباتهم المالية.

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إذ قال لقناة صدى البلد "المفاوضات كانت جارية بين الناديين، أيمن يونس تحدث مع المسؤولين في وادي دجلة وأتم الاتفاق على كافة التفاصيل، والنادي جعل الأمور سهلة جدًا، سواء من حيث المبلغ المالي المطلوب أو طريقة السداد".

"الزمالك تراجع فجأة وأوقف المفاوضات، أيمن يونس أخبر المسؤولين في وادي دجلة أنه سيتحدث معهم مجددًا لإتمام الصفقة لكنه لم يفعل أبدًا، وأعلن الزمالك فجأة توقف صفقاته".

محمد عبدالعاطي في تصريحات خاصة لـ #الماتش لاعب وادي دجلة يحمل لجنة إدارة الزمالك مسئولية فشل انتقاله للقلعة البيضاء #صدى_البلد @HHathout pic.twitter.com/ynogmdgG2s — صدى البلد (@baladtv) December 6, 2020

عبد العاطي أكد أن الزمالك كان الفريق الوحيد المهتم بالحصول على توقيعه هذا الصيف، كما أشار إلى أن المفاوضات معه كانت تتم بواسطة لاعب الزمالك السابق أحمد عيد عبد الملك بحكم الصداقة التي تجمعه معه.