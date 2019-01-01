رئيس سموحة يكشف موقفه من ضم شيكابالا وبيع حسام حسن للأهلي أو الزمالك

الزمالك تعادل مع سموحة سلبيًا يوم أمس في الدوري المصري

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة المصري عدم اهتمامهم بالتعاقد مع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، ذلك خلال تصريحات تلفزية لقناة الحدث اليوم يوم أمس.

سموحة نجح مساء أمس في فرض التعادل السلبي على الزمالك في مباراة الجولة التاسعة من ال الدوري المصري، ليفوز بنقطة ويُجبر الأبيض على خسارة نقطته العاشرة في البطولة.

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وغاب شيكابالا عن المباراة يوم أمس لمواصلة معاناته من وجود حصوات في الكلى، وقد أثيرت في الإعلام بعض التقارير حول إمكانية رحيله عن صفوف الزمالك خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

فرج عامر تحدث عن اهتمام ناديه بضم اللاعب قائلًا "التعاقد مع شيكابالا غير وارد أبدًا، هو لاعب كبير وله تقديره ولكنه لاعب الزمالك وقائده ولا نفكر بالتعاقد معه أبدًا".

الرئيس أكد بقاء الجهاز الفني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن وعمله على دعمهم بعدد من اللاعبين خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، موضحًا أن الجهاز الفني طلب ضم 3 لاعبين والإدارة تتفاوض حاليًا مع 6-7.

وأخيرًا قال عامر عن موقف هداف الفريق والدوري المصري "حسام حسن" من الانتقال للأهلي أو الزمالك "انتقاله لهما مستحيل، الفريقان لا يمتلكان القدرة على التعاقد معه، وهو لن يرحل لأي منهما".

أضاف "الأهلي والزمالك يسعيان دومًا لضم اللاعبين بأقل الأسعار رغم أنهما يعملان على بيع لاعبيهم بأعلى الأسعار، وهذا لا يُناسبنا ولا نقبل به. حسام حسن لديه عرض خارجي كبير جدًا من الناحية المالية ولن يستطيع الأهلي أو الزمالك دفع هذا المبلغ".