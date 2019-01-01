الزمالك يحاول رفع الإيقاف عن رئيس النادي لحضور نهائي كأس الكونفدرالية

الزمالك يواجه نادي النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تسعى إدارة نادي الزمالك لمحاولة رفع الايقاف عن رئيس النادي مرتضى منصور من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشارت تقارير إلى أن إدارة الزمالك قدمت طلبًا إلى الاتحاد الأفريقي من أجل رفع الإيقاف عن مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، من أجل حضور المباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية، حال تأهل الفريق لهذا الدور.

الاتحاد الأفريقي كان قد قرر إيقاف رئيس الزمالك، بسبب الهجوم على عمرو فهمي المدير التنفيذي السابق، والتهديد بإشعال مقر الاتحاد.

💢- الاتحاد الإفريقي يعتمد تطبيق تقنية الفيديو في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/wV6riwsPsE — جول مصر (@goaleg) April 30, 2019

الزمالك يواجه نادي النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية الأحد المقبل.

لؤي ناظر : تغيير المدربين لم يكن سهلاً على إدارة الاتحاد

ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، في تصريحات تلفزيونية: ”اتحاد الكرة أرسل تظلم الزمالك للكاف، حتى يتم رفع الإيقاف عن مرتضى لكي يحضر نهائي الكونفدرالية، لأنه من الصعب أن يتم حرمانه من حضور المباراة النهائية“.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على ملعب برج العرب بداية الأسبوع الحالي بنتيجة هدف مقابل لا شيء.