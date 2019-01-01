رئيس الزمالك يكشف سبب فشل المفاوضات مع رامون دياز

ويتحدث عن المدرب الجديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الإعلان عن المدرب الجديد للفريق سيحدث خلال الـ48 ساعة القادمة.

ورفض الرئيس تحديد جنسية المدرب خلال تصريحاته التلفزيونية مع خالد الغندور ضمن برنامج الزمالك اليوم، لكنه اكتفى بالقول أنه واحد من 5 جنسيات، برتغالية وصربية ويونانية وفرنسية وإيطالية.

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وكشف منصور عن تواجد نجله أمير في صربيا حاليًا وهي المحطة الأخيرة في جولته الأوروبية للبحث عن مدرب جديد للفريق، مؤكدًا أن الخيارات انحصرت بين اسمين سيتم الحسم بينهما خلال الساعات القادمة.

وعن فشل التعاقد مع رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز، قال منصور "دياز كان يتقاضى 4.5 مليون دولار سنويًا من بيراميدز، ولهذا لم أتفاوض معه".

يُذكر أن الزمالك يستعد حاليًا لبدء مشواره في دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد، حيث سيواجه فريق ديكاداها بطل الصومال في ذهاب الدوري التمهيدي يوم الأحد القادم.