الزمالك وجينيراسيون فوت: مباشر لحظة بلحظة

الزمالك 0 × 0 جينيراسيون فوت

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على الجانب الآخر فقد وصل فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال إلى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي فريق أويلرز الليبيري في الدوري التمهديدي من البطولة، ونجح الفريق السنغالي في العبور إلى هذا الدور بعد أن نجح في تحقيق الفوز في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعد هذه المشاركة هي الثانية لبطل السنغال بعدما شارك للمرة الأولى عام 2018 وودع البطولة حينها من دور الـ32.

تعرض الفارس الأبيض للهزيمة في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، حيث تلقى هدفين في حين تسجيلهم لهدف وحيد فقط لينتظر جماهير الأبيض بطاقة التأهل من مباراة الإياب بالقاهرة، وكان الزمالك قد نجح فى التتويج بلقب كأس مصر 2019 للمرة الـ27 فى تاريخه منذ أسبوع على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وينتظر القلعة البيضاء لقاءً هاماً في كأس السوبر المصري مع غريمه التقليدي النادي الأهلي بطل الدوري الموسم الماضي، يوم 20 سبتمبر الجاري، أما على المستوى الإفريقي فتأهل الفريق إلى دور الـ32 من البطولة الإفريقية بعد تخطي فريق ديكاداها الصومالي بنتيجة (13-0) في مجموع المباراتين.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت، فوذلك في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2019-20؛ ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة.