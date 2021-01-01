الزمالك: تلقينا عرضًا شفهيًا من نادٍ مصري للتعاقد مع ساسي

هل يستمر فرجاني ساسي مع الزمالك؟

كشفت قناة نادي الزمالك، عن تلقي القلعة البيضاء عرضًا شفهيًا من أحد الأندية المصرية، من أجل التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وينتهي عقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر حاليًا، تمهيدًا للانتقال له في نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

وكشف خالد الغندور، مقدم برنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك، عن تلقي الزمالك عرضًا شفهيًا من أحد الأندية المصرية لضم ساسي، ولكن القلعة البيضاء رفضت الأمر جملة وتفصيلًا.

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الغندور تابع: "اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك ستقدم عرضًا مناسبًا لفرجاني ساسي، من أجل الاستمرار في صفوف الفريق 3 سنوات قادمة، حرصًا على بقاء اللاعب".

وتحدث الغندور عن مصير المغربي حميد أحداد، حيث قال: "أحداد لن يرحل عن القلعة البيضاء، والبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق يرغب في استمراره ولا يريد رحيل أي لاعب أو استقدام أي لاعب جديد".

وعن اقتراب الزمالك من ضم أسامة جلال مدافع إنبي، قال الغندور: "لا يوجد شيء حول هذا اللاعب أو غيره، لأن الزمالك يمتلك لاعبين جيدين، ولن يتم ضم لاعبًا بـ15 مليون جنيه، فهو لاعب جيد ونمتلك مثله في صفوف الشباب وقطاع الناشئين".

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واختتم الغندور تصريحاته قائلًا: "ما الذي سيجعلنا ندفع 15 مليون جنيه ونحن نمتلك مثله، ومن الأولى أن يحصل اللاعبين الحاليين على مستحقاتهم، خاصة أن المحليين لم يحصلوا على نسبة الـ25% وسيحصلون عليها خلال أيام".