وأخيرًا - مؤتمر صحفي للإعلان عن تطبيق تقنية الفيديو في مصر

بعد مطالبات عديدة من الأندية، الفار يظهر في الدوري المصري الممتاز

أعلنت اللجنة الخماسية المسيرة لأعمال اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، عقد مؤتمر صحفي، للإعلان عن بدء تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي.

المؤتمر يعقده رئيس اللجنة والأعضاء والمدير التنفيذي بعد غدٍ الخميس، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بالمقر الرئيسي لاتحاد الكرة.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر استعراض للخطوات التي اتخذها الاتحاد في هذا الشأن، وعرض بالفيديو لشرح كيفية تطبيق التقنية.

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وفي الإطار نفسه، عقد جمال الغندور؛ رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري، صباح اليوم، محاضرتين فنيتين حول تطبيق الفيديو في ناديي إنبي وطلائع الجيش، في إطار سلسلة المحاضرات التي ينظمها الاتحاد في الأندية المشاركة في تطبيق التقنية.

ومن المقرر أن تظهر التقنية بشكل احترافي للمرة الأولى بالدوري المصري الممتاز في مواجهة إنبي والطلائع، المقرر إقامتها في الخامسة من مساء الخميس المقبل.

وكانت لجنة الحكام قد جربت الفار في لقاء ودي جمع فريق سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة وديًا على استاد القاهرة الدولي، خلال الفترة الماضية.