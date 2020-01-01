الزمالك: تعاقدنا مع نجم كبير بالكرة المصرية

الزمالك يعلن عن الصفقة الخامسة..

كشفت قناة نادي الزمالك، عن حسم القلعة البيضاء للصفقة الخامسة هذا الموسم رسميًا، بعد الإعلان عن حسم التعاقد مع 4 لاعبين، لينضموا للفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، قد أعلن عن حسم ناديه أربع صفقات كبيرة، من بينهم ثنائي أجنبي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الفترة القادمة.

وقال أحمد جمال، مقدم البرامج بقناة نادي الزمالك: "رسميًا نجح الزمالك في التعاقد مع الصفقة الخامسة، وذلك مع نجم كبير في الكرة المصرية، وهي الصفقة التي انتظرها الجميع".

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وتابع: "عقد مرتضى منصور رئيس الزمالك جلسة مع اللاعب، بحضور أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة، وفاروق جعفر نجم الزمالك السابق، ليتم حسم الصفقة الخامسة المهمة لجماهير القلعة البيضاء".

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وشدد جمال على أن الصفقة الخامسة للزمالك، هي صفقة انتظرتها جماهير القلعة البيضاء طويلًا، ونجح مسؤولي النادي في إبرامها بنجاح، دون الكشف عن اسم اللاعب.

وارتبط اسم التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي، والأنجولي آري بابل جناح أول أغسطس الأنجولي، بالتعاقد مع الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في صفقتي انتقال حر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث حدد الاتحاد الإفريقي شهر سبتمبر المقبل، لاستكمال منافسات البطولة القارية.