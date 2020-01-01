صورة | الرجاء يُعلن خضوع سفيان راحيمي لعملية جراحية بعد إصابته أمام الزمالك

الرجاء سيُواجه الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت القادم

أعلن نادي الرجاء المغربي خضوع لاعبه سفيان راحيمي لعملية جراحية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء أمس في الدار البيضاء.

وخسر بطل الدوري المغربي لقاء الذهاب على ملعبه "محمد الخامس" بهدف دون رد سجله أشرف بنشرقي، ومن المقرر أن يُقام لقاء الإياب في استاد القاهرة الدولي يوم السبت القادم.

الرجاء أعلن عبر حسابه الرسمي على فيسبوك خضوع راحيمي لعملية جراحية بإحدى مصحات الدار البيضاء لعلاج كسر مزدوج في الأنف تعرض له خلال مواجهة الزمالك.

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وأضاف بيان النادي مطمئنًا جماهيره الكبيرة "كُللت العملية الجراحية بنجاح، حيث من المنتظر أن يستأنف سفيان راحيمي التدريبات الجماعية رفقة الفريق يوم الأربعاء المقبل، وأن يرافق الفريق إلى مصر لمواجهة نادي الزمالك المصري برسم إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

صاحب الـ24 عامًا كان بطل لقطة مثيرة للجدل تحكيميًا خلال مباراة الأمس، إذ طالب بالحصول على ركلة جزاء نتيجة إعاقته من أحمد عيد مدافع الزمالك لكن الحكم لم يستمع له.