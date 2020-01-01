عين على الحكم | هل استحق الرجاء ركلة جزاء أمام الزمالك؟

لاعبو الرجاء طالبوا باحتساب أكثر من ركلة جزاء أمام الأبيض

نجح الزمالك في تحقيق انتصار ثمين على الرجاء المغربي خارج ملعبه بهدف دون رد ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وقد سجل مهاجمه المغربي أشرف بنشرقي هدف اللقاء الوحيد.

وشهد اللقاء عددًا من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، إذ طالب لاعبو الرجاء خلال الشوط الأول باحتساب ركلة جزاء لصالح سفيان رحيمي ضد أحمد عيد مدافع الزمالك إلا أن الحكم الكاميروني نيانت إليوم لم يلتفت لهم.

ازداد التوتر في الملعب خلال الشوط الثاني، خاصة مع بحث الرجاء القوي عن هدف التعادل وتسديداته البعيدة المتتالية والتي تصدى لأغلبها الدفاع الأبيض باستثناء واحدة أو اثنتين نجح محمد أبو جبل في التصدي لهم.

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وطالب لاعبو الرجاء مجددًا الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالحهم نتيجة لمسة يد ضد طارق حامد، وبعدها بدقيقة واحدة وتحديدًا عند الدقيقة الـ67 طالب المغاربة مجددًا بركلة جزاء نتيجة لمسة يد ضد مدافع الزمالك محمد عبد الغني، وقد عاد الحكم إلى تقنية الفيديو ولم يحتسب شيء في النهاية.

وأثارت تلك القرارات غضب المسؤولين والجماهير في الرجاء المغربي، وتحدث يوسف شيبو محلل قنوات "بي إن سبورتس" في الاستوديو التحليلي مؤكدًا أن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء واحدة على الأقل لصالح الرجاء.

وقال المدير الفني للفريق جمال سلامي "الفريق لم يُقصر أبدًا، عانينا غياب الكثير من لاعبينا لأسباب مختلفة، الحكم لم يكن موفقًا وحرمنا من ركلة جزاء واحدة على الأقل".

من جانبه، قال ياسر عبد الرؤوف الحكم المصري السابق أن الرجاء لا يستحق أي ركلة جزاء لصالحه، لكنه وجه انتقادات لاذعة للحكم فيما يخص تحركاته على الملعب واحتسابه عددًا من الأخطاء غير الصحيحة.