فيديو | جنش: كانت مرحلة صعبة، شكرًا محمد صلاح

حارس المرمى يُواصل تدريباته بعد العودة من الإصابة الطويلة

وصف محمود جنش حارس مرمى الزمالك مرحلة ابتعاده عن اللعب وتعافيه من الإصابة بقطع في وتر أكيلس بالصعبة، موجهًا الشكر لعدد من الأطباء واتحاد كرة القدم المصري وجماهير فريقه الأبيض بجانب نجم ليفربول والمنتخب المصري "محمد صلاح".

ونشر الموقع الرسمي للزمالك مقطع فيديو يُظهر لقطات من عودة جنش للتدريبات، مشيرًا لعودة حارس مرماه بشكل أقوى بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال تواجده مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي أقيمت خلال يونيو ويوليو الماضيين.

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ونشر جنش نفس الفيديو على حسابه الرسمي على تويتر وكتب معه "الحمد لله، كانت مرحلة صعبة لكني تعلمت منها الكثير، وقد أثبتت أن المواقف هي بالفعل التي تُظهر كل شيء".

واصل "شكرًا د. محمود أبو العلا ود. بدر ود. أحمد مطر، شكرًا لفخر مصر محمد صلاح وروبين ود. مصطفى وأحمد يحيى ومحمد منصور وكابتن أيمن، وشكرًا للاتحاد المصري لكرة القدم ولجمهور نادي الزمالك على دعمكم لي".

الحمد لله مرحله كانت صعبه ولاكن اتعلمت منها كتير وفعلا المواقف هي اللي بتبين كل شي شكر د محمد ابو العلا و د بدر و د احمد مطر شكرا لفخر مصر محمد صلاح و روبين و د مصطفي و احمد يحيي و محمد منصور وك ايمن وًشكرا االاتحاد المصري بكره القدم وشكرا لجمهور نادي الزمالك علي دعمكم ليا ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/5br53tgI3S — mahmoud genish (@genish_mahmoud) December 31, 2019

الزمالك يُواصل تدريباته حاليًا استعدادًا لمواجهة أسوان ضمن الجولة الـ11 من الدوري المصري مساء الخميس المقبل، ذلك بعدما نجح في العودة بنقطة التعادل 1-1 من مباراته أمام زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، ليرفع رصيده في المجموعة إلى 4 نقاط قبل انطلاق مرحلة الإياب.

وجاء تعادل الزمالك في دوري الأبطال بعد خسارته 7 نقاط متتالية في الدوري المصري بتعادليه السلبيين مع سموحة والانتاج الحربي والخسارة أمام طلائع الجيش 3-2 ليتراجع مركزه في جدول ترتيب البطولة للمركز السادس برصيد 15 نقطة من 9 مباريات، ويبتعد عن الأهلي الصدارة بفارق 9 نقاط ومباراة إضافية.