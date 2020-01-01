إسلام صالح: كورونا أوقف انتقالي للزمالك

اللاعب كان قد ارتبط بالأهلي سابقًا

أكد إسلام صالح لاعب وسط فريق أف سي مصر أن أزمة فيروس كورونا الحالية أوقفت مفاوضات انتقاله لنادي الزمالك بعدما كان وكيله قد توصل لاتفاق مع النادي الأبيض على كافة بنود عقده.

صاحب الـ25 عامًا كشف عن وجود مفاوضات سابقة مع الزمالك لضمه في يناير الماضي لكنها تعطلت بسبب عدم وجود مكان فارغ في قائمة النادي.

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مضيفًا "أخبرني وكيلي ميدو حزين برغبة الزمالك في ضمي وطلبت منه العودة لرئيس نادي مصر، حدثت مفاوضات ولكنها توقفت فيما بعد لأن الزمالك لم يكن لديه سوى لاعب واحد مُتاح استبداله وقد منحوا الأولوية لمراكز أخرى".

أضاف "قطع وكيلي شوطًا كبيرًا في المفاوضات حتى أنه أخبرني أنه تم الاتفاق على 80% من البنود، لكن أزمة كورونا الحالية أوقفت كل شيء".

"اللعب للزمالك شرف كبير بالتأكيد، أجيد اللعب في وسط الملعب والظهير الأيمن ومازال هناك موسمًا في عقدي مع مصر".

يُشار إلى أن إسلام صالح كان قد ارتبط بالانتقال للنادي الأهلي حين كان ضمن صفوف سموحة لكن الصفقة توقفت لمغالاة النادي السكندري في طلباته المالية.