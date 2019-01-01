حلمي طولان يرفض عودة "روقة" للزمالك

الزمالك يريد استعادة لاعبه المعار لكن مدرب إنبي يرفض تمامًا

أفادت المصادر الصحفية المتابعة للدوري المصري أن حلمي طولان المدير الفني الجديد لإنبي رفض تمامًا فكرة رحيل أي لاعب عن الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، وعلى رأسهم لاعب الزمالك المعار محمد أشرف روقة.

ويرغب مسؤولو الزمالك في قطع إعارة روقة وإعادته لصفوف الفريق الأبيض لتعويض غياب محمود عبد العزيز، لاعب الوسط الذي سيغيب حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

ويأتي هذا القرار بعدما ظهر تأثر الفريق سلبًا وقت غياب فرجاني ساسي أو طارق حامد عن المباريات لأي سبب كان، إذ لا يمتلك الزمالك لاعب وسط مدافع يستطيع تأدية الأدوار المطلوبة.

ورغم موافقة روقة على العودة للزمالك خلال الميركاتو الشتوي، بعد تواصل إدارة الفريق معه، إلا أن مدربه الجديد والذي خلف علي ماهر رفض الفكرة تمامًا خاصة في ظل تراجع نتائج الفريق البترولي وحاجته لخدمات جميع اللاعبين.

وأضافت المصادر المتابعة أن طولان جلس مع روقة وطلب منه إغلاق ملف الرحيل والتركيز فقط مع إنبي، بهدف استعادة النتائج الإيجابية وإيقاف نزيف النقاط.