أخبار الزمالك اليوم | دعوة أحمد عيد عبد الملك، وتفاصيل عقدي بابل والمثلوثي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 23 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 ..

التفاصيل المالية لصفقات الزمالك الجديدة

كشفت مصادر صحفية عن التفاصيل المالية لصفقات الزمالك الأجنبية الجديدة، حيث أوضح موقع زمالك فانز أن النادي تعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي لثلاثة مواسم مقابل حصوله على راتب سنوي مقدر بتسعة ملايين جنيه مصري، فيما سيحصل الأنجولي آري بابل على 11 مليون جنيه مصري سنويًا بعدما وقع عقدًا يمتد لثلاثة مواسم.

المزيد من الفرق

ويسعى الزمالك حاليًا لحسم المفاوضات مع التونسي غيلان الشعلاني بعدما فسخ عقده مع مالاطيا سبور التركي، وفي المقابل سيتخلى الفريق عن أربعة أجانب هم كابونجو كاسونجو ومعروف يوسف وعبد الرزاق سيسيه ومحمد أوناجم.

أحمد عيد عبد الملك يدعو جمهور الزمالك للاحتفال ببطل القرن

دعا أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق جمهور الفريق لتحديد يوم 9 يوليو من كل عام موعدًا للاحتفال بلقب نادي القرن الأفريقي، سواء اعترف الاتحاد القاري بذلك الأمر أم لا.

بدعو جماهير نادي الزمالك اننا نعمل يوم محدد للاحتفال بنادي القرن الافريقي سواء اعترف الاتحاد الافريقي بالتلاعب او لاء والاجيال الي جاية تبقي عارفة كل حاجة في الموضوع ده ونرسخ عندهم اننا نادي القرن بالبطولات 🔥

ويكون يوم ٩ / ٧ من كل سنة 😉😀 — ahmedeid.14 (@14_ahmedeid) June 22, 2020

باسم علي: وقعت للزمالك قبل الأهلي، وأرحب باللعب له

كشف باسم علي لاعب الأهلي المعار إلى الجونة أنه وقع عقود انضمامه للزمالك قبل التوقيع للأحمر وخلال فترة لعبه مع المقاولون العرب، مضيفًا لقناة النهار المصرية "تحدث معي إسماعيل يوسف ووقعت عقود انضمامي للزمالك، لكني لم أشعر بالراحة لتلك الخطوة وتراجعت في قراري وقد تم إيقافي وغُرمت ماليًا بعد شكوى الزمالك ضدي".

أضاف حول إمكانية ارتداء القميص الأبيض مستقبلًا "إن عاد بي الزمن سأختار التوقيع للأهلي مجددًا، لكن إن لم أعد للفريق وتخلى النادي عني فلا مشكلة لدي في اللعب للزمالك إن طلب ذلك، نحن في عصر احتراف".

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