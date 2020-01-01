أخبار الزمالك اليوم | كارتيرون يحسم ملف الأجانب الـ7

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 18 أبريل

سيطرت أخبار الانتقالات والإعداد للموسم الجديد على أخبار نادي الزمالك المصري ، خاصة مع توقف النشاط الرياضي في النادي بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 18 أبريل 2020 ..

صلاح ريكو: انتمائي للأهلي كان سبب انتقادي في الزمالك

قال صلاح ريكو لاعب مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق أن انتماءه للأهلي كان السبب في تعرضه الدائم للانتقادات في الزمالك حتى لو لم يكن يلعب، إذ قالوا أن تعاقد النادي مع "أهلاوية" سبب تراجع النتائج.

أضاف "الجميع يعلم أنني أشجع الأهلي لكني حين لعبت بإخلاص كامل للقميص الأبيض حين ارتديته، تجربة الزمالك تبقى الأفضل في مسيرتي".

إيمانويل أمونيكي: ديربي الأهلي والزمالك أشبه بالحرب

وصف النيجيري إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك في تسعينات القرن الماضي الديربي أمام الأهلي بالحرب، مشيرًا إلى أن اللاعبين مطالبون بالقتال بقوة للفوز بتلك المباراة.

كارتيرون يحسم مصير الأجانب في الزمالك

يكعف باتريس كارتيرون على دراسة ملف اللاعبين الأجانب في الزمالك والبالغ عددهم حاليًا 7، خاصة في ظل الحديث عن تخفيض الاتحاد المصري لكرة القدم عدد الأجانب المسموح قيدهم في الأندية المصرية الموسم القادم.

ويمتلك الزمالك حاليًا فرجانى ساسى، محمد أوناجم، أشرف بنشرقى، كابونجو كاسونجو، معروف يوسف، حميد أحداد ورزاق سيسيه وستقوم الإدارة بتسويق بعضهم داخل وخارج مصر.

أيمن يونس: أفكر في الترشح لانتخابات اتحاد كرة القدم القادم

قال نجم الزمالك السابق "أيمن يونس" أنه يُفكر جديًا بالترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري في دورته القادمة.

وأكد يونس أنه سبق وفكر بالترشح لانتخابات مجلس إدارة الزمالك لكنه سحب أوراقه في اللحظات الأخيرة، مشيرًا إلى عدم وجود شيء يمنعه من خوض تلك التجربة.