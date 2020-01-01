أخبار الزمالك اليوم | تصريحات مرتضى منصور النارية، وموقف أحمد فتوح

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 15 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الإثنين 15 يونيو 2020 ..

عصام مرعي يُرشح لاعب إنبي للزمالك

رشح عصام مرعي نجم الزمالك السابق محمد فوزي ظهير أيسر إنبي للانضمام للفريق الموسم القادم، مؤكدًا أنه يمتلك كل ما يلزم لارتداء القميص الأبيض.

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وقال مرعي أن الزمالك بحاجة لظهير أيسر ولاعب وسط مميز ومهاجم سوبر ليتمكن من المنافسة الجادة على كل ألقاب الموسم القادم.

أحمد فتوح ينتظر قرار كارتيرون بشأنه

مازال أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك المعار إلى سموحة ينتظر تقرير باتريس كارتيرون حول اللاعبين المعارين ومدى احتياجه لهم الموسم القادم، ويمتلك اللاعب عدة عروض أبرزها من الفريق السكندري لتجديد الإعارة أو الانتقال نهائيًا.

ويمتلك الزمالك الثنائي محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة في خانة الظهير الأيسر لذا مازالت الإدارة تنتظر رؤية وقرار كارتيرون قبل حسم ملف فتوح.

الأعلى للإعلام يتوعد قناتي الأهلي والزمالك حال تكرار التراشق

توعد عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام المصري، قناتي الأهلي والزمالك، بسبب التراشق الذي حدث بين مسؤولي الناديين عن طريقهما خلال الفترة الماضية. التفاصيل هنا

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