أخبار الزمالك | تهديدات مرتضى منصور و8 أسماء لدعم الفريق

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 7 أبريل

تصدرت تصريحات مرتضى منصور حول مستقبل الدوري المصري أخبار نادي الزمالك المصري اليوم الثلاثاء 7 إبريل.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 7 أبريل 2020 ..

مرتضى منصور يُهدد اتحاد الكرة ويعتبر الدوري المصري ملغيًا في تلك الحالة

هدد مرتضى منصور رئيس الزمالك اتحاد كرة القدم باعتبار الدوري المصري ملغيًا في حال لم يُحدد موعدًا لعودته قبل الـ14 من إبريل القادم. التفاصيل هنا .

رئيس المقاولون العرب ينفي مفاوضات الزمالك لضم طاهر محمد طاهر

نفى محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب وجود أي مفاوضات مع أي نادٍ مصري للتعاقد مع مهاجم الفريق طاهر محمد طاهر، مؤكدًا في نفس الوقت أن المهاجم لن يرحل سوى لنادٍ أوروبي وأن تلك هي رغبته هو ووالده.

وأوضح الرئيس أن المهاجم الشاب يمتلك كل ما يلزم للنجاح في أوروبا، ولذا هم على تواصل مع أكثر من وكيل لاعبين لتسويقه هناك.

المصري ينفي تقدم الزمالك بطلب لضم كريم العراقي

نفى محمد الخولي رئيس النادي المصري البورسعيدي تقدم أي نادٍ خاصة الأهلي والزمالك بطلب التعاقد مع مدافع الفريق "كريم العراقي"، مشددًا على أنهم لم يتلقوا كذلك أي عرض من خارج مصر لمدافع المنتخب المصري الأولمبي.

وأوضح الرئيس أن قرار بقاء أو رحيل العراقي لا يعتمد على إدارة النادي بل رؤية الجهاز الفني ومدى حاجة الفريق لخدماته.

إبراهيم فايق: الزمالك يُناقش 8 أسماء لدعم صفوفه في الموسم الجديد

قال الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة "أون تايم سبورت 2" أن إدارة الزمالك والجهاز الفني للنادي بقيادة باتريس كارتيرون يُخططان منذ الآن للموسم الجديد، وقد ناقش النادي أسماء عددًا من اللاعبين لضمهم أو بعضهم خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وأوضح فايق أن الحديث في البيت الأبيض يدور حول 8 أسماء هم نبيل دونجا وكريم العراقي وأحمد أيمن منصور ومحمود حمادة وحسام حسن وعلي فوزي وعمر جابر بجانب الأنجولي آري بابل.

باسم مرسي: فضلت الزمالك على الأهلي لتلك الأسباب

قال باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي الحالي أنه تلقى عروضًا من الأهلي والزمالك وإنبي بعد تألقه مع الإنتاج الحربي خلال موسم 2013-2014 وإحرازه 11 هدفًا، ولكنه فضل العرض الزملكاوي كونه أحد مشجعي النادي بجانب ثقته في أن الثنائي مرتضى منصور ونجله أحمد سيقودان النادي لتحقيق البطولات.