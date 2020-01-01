أخبار الزمالك اليوم | هذا الخماسي خارج النادي الموسم القادم

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 11 أبريل

سيطرت أخبار الانتقالات والإعداد للموسم الجديد على أخبار نادي الزمالك المصري ، خاصة مع توقف النشاط الرياضي في النادي بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 11 أبريل 2020 ..

مرتضى منصور: الدوري ألغي بالنسبة لي

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الدوري المصري للموسم الجاري ألغي بالنسبة له، ذلك بعد قرار اللجنة الخماسية المسيرة لشؤون اتحاد كرة القدم المصري تمديد إيقافه بسبب أزمة فيروس كورونا.

المقاولون يرغب في بقاء لاعب الزمالك المعار

تنتظر إدارة المقاولون العرب قرار نظيرتها في الزمالك بشأن معروف يوسف، إذ يرغب النادي في ضم اللاعب المعار له هذا الموسم نهائيًا خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم بناءً على رغبة المدرب عماد النحاس.

وأفادت المصادر الصحفية أن اللاعب النيجيري مرحب تمامًا بفكرة البقاء مع ذئاب الجبل.

قرار جديد من الكاف بشأن مستقبل دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية

أعلن الكاف تأجيل مباريات نصف نهائي ونهائي البطولتين القاريتين حتى إشعار آخر بسبب أزمة فيروس كورونا التي تضرب العالم حاليًا. التفاصيل هنا

هذا الخماسي هو الأقرب للرحيل عن الزمالك الموسم القادم

تعمل إدارة الزمالك على رسم ملامح الفريق وقائمته للموسم القادم، وقد أشارت المصادر الصحفية إلى أن هناك خمسة لاعبين تبدو فرصهم في البقاء شبه معدومة.