الزمالك وطلائع الجيش: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، والمقرر أن تُقام على ملعب القاهرة الدولي.

الزمالك 0 × 0 طلائع الجيش

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

80- عرضية خطيرة للطلائع من الجانب الأيسر و خروج خاطئ لجنش وسقوط عمرو جمال على أرض الملعب

78-تبديلين للزمالك بخروج أوناجم و أوباما ونزول عمر السعيد و حسام عبد المجيد

77- تبديل لطلائع الجيش بنزول كريم ممدوح وخروج فرانك أنجونجا

75- بطاقة صفراء لطارق حامد وتوقف المباراة لشرب المياة

74- تبديل للطلائع بخروج أحمد سمير ونزول حسام باولو

73- عرضية من عمرو جمال من الجانب الأيسر لكن محمود علاء يممرها بصدره للحارس جنش

71- تراجع نسبي للزمالك واستحواز من جانب الطلائع

70- عرضية خطيرة للطلائع من الجانب الأيسر ولكن تمر بسلام

69- خطأ للزمالك نفذه طارق حامد وأرسل عرضية جميلة لمحمود علاء الذي مررها لأسامة فيصل وهو في وضعية التسلل

68- تسديدة من عمرو جمال ترتطم بدفاع الزمالك

66- هجوم خطير من مصطفى فتحي ممن الجانب الأيمن و يتوغل و يرسل تسديدة من حدود منطقة الجزاء و يطالب بلمسة يد

64- سقوط إسلام جابر على أرضية الملعب ونزول الطاقم الطبي له

63- مرتدة لطلائع الجيش وعرضية من داوودا لعمرو جمال لكن تدخل إسلام جابر بنجاح

62- تمريرات ومحاولات للهجوم من جانب الزمالك

59- تبديلين للطلائع بخروج ناصر منسي و نزول عمرو جمال وخروج محمد شحاتة ونزول أحمد داوودا

58- تبديلين للزمالك بخروج كاسونجو ومصطفى محمحد ونزول مصطفى فتحي و أسامة فيصل

57- عرضية جميلة من الجانب الأيسر من عبد الله جمعة يستقبلها يوسف أوباما برأسية قوية على يسار الحارس بسام وتسكن الشباك

57- جوووووووووووووووووووووول

56- عرضية رائعة من أوناجم يرسلها كاسونجو برأسية جميلة لكن تتحول إلى ركنية

55- خطأ لمصطفى مححد في وسط الملعب

54-سقوط محمد شحاته لاعب الطلائع على أرضية الملعب

52 - خطأ لصالح عبد الله جمعة من مكان خطير و بطاقة صفراء لأحمد سمير

51- تمريرة خاطئة من عبد الله جمعة تتحول لتماس لصالح طلائع الجيش من الجانب الأيسر

50- تمريرات من جانب الزمالك ومحاولة لبناء الهجمة

48- بينية لكريم طارق داخل منطقة الجزاء الذي يراوغ ويرسل عرضية لكن يستخلصها دفاع الزمالك بنجاح

47- تمريرة أمامية لكريم طارق في الجانب الأيسر لكن يستخلصها محمود علاء

46- بداية قوية من الزمالك

45- صافرة بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: الزمالك ٠-٠ طلائع الجيش. pic.twitter.com/c3FfD3QgKr — SC (@ZSCOfficial) September 6, 2020

48- صافرة إنتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

47- أمامية جميلة لكريم طارق في الجانب الأيمن الذي يرسل عرضية خطيرة لكن يتدخل محمود علاء

46- تسديدة من مسافة بعيدة من مصطفى محمد لكن بعيدة عن المرمى

45- ثلاثة دقائق وقت بدل من الضائع

43- بينية جملية من أوناجم ليوسف أوباما الذي يسدد بطريقة غريبة خارج المرمى

42- خطأ لصالح طارق حامد و عالتنفيذ جنش من يسار منطقة جزاء الزمالك

41- عرضية من أوناجم من الجانب الأيمن لكن يتدخل الدفاغ لإنقاذها

40- عرضية من كريم طارق من الجانب الأيسر لكن خروج موفق من جنش و يتمكن من الكرة

38- تبديل لنادي الزمالك بخروج فرجاني ساسي للإصابة ونزول إسلام جابر

38- بطاقة صفراء لفرجاني ساسي

37- تسديدة من مهند لاشين من مسافة بعيدة لكن تمر ضعيفة وبعيدة عن المرمى

35- سيطرة من جانب الطلائع وتمربرات لمحاولة بناء هجمة

33- وقوف لفرجاني ساسي ونزول الطاقم الطبي له

30- توقف لشرب المياة

30- تسديدة رائعة من أحمد سمير لكن أعلى بسنتيمترات من المرمى

29- مراوغة من كريم طارق وتسديدة من مسافة بعيدة لكن جنش بالمرصاد

27- خطأ لصالح طلائع الجيش من الجانب الأيسر تنفذ و هجوم من اليسار و إرسال عرضية لكن استخلاص من ساسي

25- تسديدة قوية من كريم طارق من حدود منطقة الجزاء ولكن أعلى المرمى وإلى ركنية

23 - عرضية خطيرة من أحمد عيد لكاسوجو الذي يسدد تسديدة قوية لكن أتضح أنه متسلل

22- عرضية من عبد الله جمعة من الجانب الأيسر لكن يتدخل الدفاع في الوقت المناسب

21- تحضير من جانب الزمالك واستعاد السيطرة على اللقاء

20- خطأ لصالح مصطفى محمد من الجانب الأيمن في وسط الملعب وعالتنفيذ أوناجم

19- بينية جميلة من زولا لكن جننش يتخل و يخرجها للتماس لكن أتضخ أنها تسلل

18-عرضية من أحمد عيد و يستخلصها الدفاع و تتحول إلى مرتدة خطيرة ثم خطأ لصالح الطلائع

15- خطأ لصالح الزمالك بعد تدخل على أوناجم في وسط الملعب

14- استخلاص من أوباما و يرسل بينية جميلة لأوناجم لكن يتدخل الحارس محمد بسام في الوقت المناسب

13- تسديدة من حدود منطقة الجزاء من أحمد سمير لكن تصدب رائع من جنش

12 - تمريرم أمامية لزولا ويرسل عرضية خطيرة من الجانب الأيمن و يستقبلها ناصر منسي برأسية لكن ضعيفة

10- ركنية من الجانب الأيسر لصالح الزمالك علي التنفيذ أوناجم تنفذ وخطأ من محمود علاء

8- خطأ في وسط الملعب لمصلحة طلائع الجيش تنفذ طولية للجانب الأيمن لكن يستخلصها أوناجم ويبدأ هجوم للزمالك

7- استلام من ناصر منسي و محاولة للهجوم ممن جانب الطلائع و تمريرة طولية من مهند لاشين لكن أطول من اللازم

5- تمريرات من جانب الزمالك و هدوء من جانب الفريقين

4- هجمو خطيرة لصالح طلائع الجيش لكن تمر بسلام بعد أن خرج جنش من مرماه

3- خطأ لصالح طلائع الجيش ينفذ وتتحول لمرتدة من الجانب الأيمن لأوناجم وتتحول لرمية تماس

2- رمية تماس من الجانب الأيمن لصالح الزمالك ومحاولة بناء هجمة

1- صافرة بداية المباراة

تشكيل الزمالك:

يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

أحمد عيد - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة

طارق حامد - فرجاني ساسي

محمد أوناجم - يوسف أوباما - كاسونجو كابونجو

مصطفى محمد



بينما يعيش طلائع الجيش حالة جيدة مع مدربهم الجديد عبد الحميد بسيوني، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة، ويحاول الهروب من مراكز الهبوط قدر المستطاع.

وبعد فوز الزمالك الأخير على بيراميدز انفرد بالوصافة برصيد 48 نقطة مع العلم أنه سيٌقاسي خصم ثلاث نقاط في نهاية الموسم بسبب أزمة مباراة الأهلي في الدور الأول الشهيرة.

أهمية المباراة تكمن في صراع القلعة البيضاء على التواجد في المركز الثاني لضمان المشاركة ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، ووسط منافسة من بيراميدز والمقاولون العرب.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في التغطية المباشرة والكتابية لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري على ستاد القاهرة.