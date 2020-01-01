كارتيرون: ما فعله معي مرتضى منصور عار عليه

مدرب الزمالك المستقيل يحكي كواليس اليوم الأخير له بمصر

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني السابق للزمالك والحالي للتعاون السعودي، عن استيائه من المعاملة التي تلقاها من مرتضى منصور؛ رئيس القلعة البيضاء، بعدما قرر فسخ عقده مع الأبيض، واصفًا ما فعله بـ"العار".

الفرنسي فاجأ الجميع أول أمس الثلاثاء، بطلب فسخ عقده مع القلعة البيضاء، عارضًا دفع قيمة الشرط الجزائي والذي يقدر بـ180 ألف دولار، رافضًا كافة محاولات مجلس مرتضى منصور للإبقاء عليه.

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وأعلن نادي التعاون السعودي تعاقده رسميًا مع كارتيرون، ليقود الفريق في مشواره بدوري أبطال آسيا.

كارتيرون كشف ما فعله معه رئيس الزمالك، خلال تصريحاته لموقع "في الجول" المصري، إذ قال: "تلقيت عدة عروض، فتقدمت باستقالتي من الزمالك، طلبوا مني تسجيل حديثي مع مرتضى منصور بالفيديو لعرضه في الإعلام، ولم اعترض، سارت الأمور بعدها بشكل طبيعي، إذ أشاد المسؤولون بي وبأنني مدرب محترم ورحلت بشكل محترم، وأخبروني بإحضار سائق خاص لينقلني إلى المطار، لكن ما حدث بعد ذلك لم أتوقعه".

وأضاف: "سائق السيارة الخاصة وقف بي في منتصف الطريق، بعدما تلقى اتصالًا من أحد مسؤولي الزمالك، وقال لي أنه يقول أن الشرطة تلاحقني، علمت أنهم يريدون تعطيلي عن اللحاق برحلتي المتجهة إلى بيروت، حيث سأتجه من هناك إلى قطر، حيث تقام مباريات البطولة الآسيوية".

الفرنسي اختتم: "ما حدث عار، حاولوا منعي من الوصول للمطار، وبالفعل تأخرت و اضطررت لحجز غرفة في فندق قريب من المطار، وسافرت صباح اليوم إلى بيروت، ما فعلوه معي لا يتناسب مع الاحتراف في عالم كرة القدم".

يذكر أن كارتيرون كان قد تولى المسؤولية الفنية للفارس الأبيض في ديسمبر 2019، وحصد معه لقبي السوبر المصري والإفريقي.