ميدو يحذر الزمالك من "بلبلة السوبر": أتمنى أن يحدث العكس هذه المرة

بعد رفض خوض السوبر بقطر، الزمالك يشارك بعد تعهد قطري بتأمين البعثة

حذر أحمد حسام "ميدو"؛ المدير الفني الأسبق للزمالك، لاعبي الفارس الأبيض من كثرة الحديث عن مكان إقامة كأس السوبر الإفريقي، مطالبًا بفرض حالة من الهدوء حول الفريق حتى يتسنى له تحقيق البطولات.

السوبر الإفريقي من المقرر أن يقام في 14 من فبراير الجاري بين الفارس الأبيض والترجي التونسي، بالعاصمة القطرية "الدوحة".

وكان مرتضى منصور؛ رئيس القلعة البيضاء، كان رافضًا للعب بقطر إلا أنه تراجع بعدما وصل تعهد رسمي من مسؤولي قطر بتأمين بعثة الأبيض خلال تواجدها بالدوحة. (طالع التفاصيل)

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وكتب ميدو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا توجد أي مباراة تم إحداث بلبلة حولها وفاز بها الزمالك!!، أتمنى أن يحدث العكس في مباراة الترجي، الذين سيكونون أكثر هدوءً من الزمالك في الدوحة.

"الترجي فريق عريق ومميز جدًا، ولكن 10 أيام من الهدوء حول الزمالك كافيين لعودة الفريق لتركيزه.. إن شاء الله الزمالك يكسب السوبر الإفريقي".

واختتم: "فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي والسوبر المحلي في أسبوع واحد سيعد إنجازًا كبيرًا لهذا الجيل، وسيكون بمثابة دفعة معنوية كبيرة للفريق في مشواره في دوري الأبطال.. الهدوء حول الفريق عنصر مهم جدًا في الفترة القادمة، أتمنى أن يكون مؤتمر اليوم هو آخر حديث من أي شخص حول مكان إقامة ملعب المباراة".

يذكر أن الفارس الأبيض يخوض السوبر كونه بطل الكونفدرالية الإفريقية، بينما باب سويقة توج بطلًا لدوري أبطال إفريقيا.