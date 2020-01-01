الزمالك والترجي: مباشر لحظة بلحظة

الزمالك 1 × 1 الترجي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

44’ محاولة هجومية للترجي بعد استخلاص الكرة من أمام محمد عبد الشافي من الجهة اليمنى ثم تنتهي بتسديدة قوية من عبدالرؤوف بن غيث مرت اعلى المرمى

43’ انطلاقة من محمد أوناجم من الجهة اليمنى لكن تدخل معه بتغطية جيدة خليل شمام لتتحول الكرة إلى ضربة مرمى

42’ ضغط متقدم من لاعبي الترجي على مدافعي الزمالك في محاولة لاستخلاص الكرة ومحاولة التقدم من جديد

41’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد امام محمد علي بن رمضان الذي استلم الكرة بالصدر وسددها تسديدة قوية اصطدمت فى الدفاع ومرت على حافة القائم الايسر

40’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق محمد علي بن رمضان تلقاها حمدو الهوني بتسديدة على الطائر اصطدمت فى الدفاع وتحولت إلى ركنية

39’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح الترجي بعد تدخل قوي من محمود علاء على حمدو الهوني

38’ تمريرة خطيرة تصل إلى محمد أوناجم داخل يمين المنطقة ليستلم الكرة ويسدد كرة سهلة بين أحضان الحارس معز بن شريفية

37’ تنفيذ الخطأ بعرضية من أحمد سيد زيزو لداخل المنطقة تلقاها محمود علاء برأسية قوية اصطدمت فى العارضة وتحولت إلى ضربة مرمى

36’ دفعة قوية من عبدالرؤوف بن عيث لأحمد سيد زيزو يتحصل من خلالها على خطأ من يمين المنطقة للزمالك

35’ تمريرة ثنائي بين حازم إمام ومحمد أوناجم ينطلق بها حازم ثم يرسلها عرضية من الجهة اليمنى يرتقي لها مصطفى محمد ويسددها برأسية لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى ضربة مرمى

34’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الزمالك فى منتصف الميدان

33’ توقف اللقاء لسقوط مصطفى محمد وإيهاب المباركي بعد إصطدامهم فى كرة مشتركة

الهدف جاء بعد تسديدة صاروخية من على حدود المنطقة عن طريق محمد أوناجم تسكن الشباك فى أقصى الزاوية يمنى للحارس معز بن شريفية

'31 جوووووووووووووول! محمد أونجم ⚽️

الزمالك 1 - 1 الترجي pic.twitter.com/nSZ1Q3bNaM — SC (@ZSCOfficial) February 28, 2020

31’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،،، هدف التعادل للزمالك عن طريق محمد أوناجم

30’ نصف ساعة أولى من زمن الشوط الأول والتقدم للترجي بهدف دون رد

29’ عرضية من إيهاب المباركي من الجهة اليمنى لداخل المنطقة حاول عبدالرؤوف بن غيث تسديد الكرة لكنها خرجت بشكل سئ إلى ضربة مرمى

الهدف جاء بعد انطلاقة من ابراهيما واتارا من الجهة اليمنى ثم يمررها على حدود المنطقة إلى حمدو الهوني الذي هيأ الكرة أمام المتقدم عبدالرؤوف بن غيث ليسددها تسديدة أرضية زاحفة على يسار الحارس محمد أبو جبل

26’ جوووووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول للترجي عن طريق عبدالرؤوف بن غيث

25’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الزمالك

24’ توقف اللقاء من جديد لسقوط محمود حمدي الونش ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

23’ خطأ للزمالك من خارج المنطقة تنفذ بتمريرة أماميه من أحمد زيزو فى إتجاه محمود حمدي الذي سددها برأسية غير متقنة مرت بعيدة إلى ضربة مرمى

22’ خطأ لصالح الزمالك فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على محمد اوناجم

21’ تمريرات بين أقدام لاعبي الزمالك لمحاولة بناء هجمة منظمة على دفاعات الترجي

20’ تبديل أول فى صفوف الترجي دخول خليل شمام وخروج إلياس شتي

18’ خروج إلياس شتي ويبدو أنه غير قادر على استكمال المباراة

17’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الترجي فى منتصف الميدان

16’ توقف اللقاء لسقوط إلياس شتي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ خطأ للزمالك بعد تدخل قوي من حمدو الهوني على حازم إمام فى وسط الملعب الدفاعي للزمالك

13’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان

12’ انطلاقة من أشرف بنشرقي من الجهة اليمنى لكن تدخل معه كوليبالي وابعدها إلى رمية تماس

11’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الترجي فى منتصف الميدان

10’ سقوط فرجاني ساسي بعد التحامه فى كرة مشتركة مع فوسيني كوليبالي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

9’ خطأ من الجهة اليمنى للزمالك تنفذ بعرضية من أحمد سيد زيزو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

8’ ضغط قوي من لاعبي الترجي في محاولة البحث عن هدف مبكر فى ظل ارتباك واضح فى صفوف دفاع الزمالك

7’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق إلياس شتي ابعدها الدفاع بصعوبة من أمام ابراهيما واتارا

6’ ياربااااااااااااااااااااه،،،،، هجمة خطيرة للترجي بعد خطأ من فرجاني ساسي الذي مرر الكرة تمريرة قصيرة استخلصها حمدو الهوني من أمام محمود علاء ثم سدد كرة قوية مرت على حافة القائم الايسر لمرمى أبو جبل

5’ ضغط متقدم من لاعبي الترجي التونسي على دفاعات الزمالك وتمريرات فى وسط الميدان

4’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة لكنها مرت بدون خطورة على مرمى أبو جبل

3’ خطأ للترجي من يسار المنطقة بعد تدخل قوي من محمود علاء على حمدو الهوني

2’ يارباااااااااه،،،،، انفراد للترجي في محاولة هجومية أولى عن طريق حمدو الهوني ليسددها فى المرمى لكن أبو جبل ابعدها ببراعة

1’ انطلاقة المباراة

بداية المباراة ⁦📢⁦

الزمالك 🆚 الترجي pic.twitter.com/ukNeyVufzT — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 28, 2020

البدلاء / كوامي بونسو / فادي بن شوق / خليل شمام / رامي الجريدي / بلال بن ساحة / ماهر بن الصغير / عبدالرحمن مزياني

الترجي: يبدأ المدرب معين الشعباني بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من معز بن شريفية / إيهاب المباركي / محمد علي اليعقوبي / شمس الدين الذوادي / إلياس شتي / فوسييني كوليبالي / محمد علي بن رمضان / محمد علي بن حمودة / عبدالرؤوف بن غيث / حمدو الهوني / ابراهيما واتارا

البدلاء / محمد عنتر / محمد حسن / عبدالله جمعة / محمد عبدالسلام / محمود جنش / شيكابالا / كابونجو كاسونجو

تشكيل الزمالك لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا. ⚽📝 pic.twitter.com/LBRJE5OZBh — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 28, 2020

الزمالك: يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من محمد أبو جبل / حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي / محمد عبدالشافي / فرجاني ساسي / طارق حامد / محمد أوناجم / أشرف بنشرقي / أحمد سيد زيزو / مصطفى محمد

تشكيل الفريقين:

في المقابل، لا توجد فرصة أفضل من تلك بالنسبة للترجي للثأر ورد الاعتبار، حيث يحاول المكشخ استعادة صفوفه مرة أخرى للدفاع عن لقبه، وسيعمل على تحويل الخسارة الأخيرة إلى دافع كبير للعبور إلى نصف النهائي.

يطمح الزمالك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والتفوق المعنوي على خصمه، بعد أن انتزع منه بطولة السوبر الأفريقي، من أجل حسم التأهل منذ مباراة الذهاب خاصًة بعد الراحة التي حصل عليها بسبب إلغاء مباراة القمة ضد الأهلي.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الزمالك والترجي، بعد أن تقابلا الفريقان معًا في كأس السوبر الإفريقي منذ أيام قليلة، وسيتواجها مجددًا في إطار مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./