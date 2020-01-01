اختبار طبي لتحديد موقف شيكابالا من مباراة الزمالك والترجي

اللاعب تعرض للإصابة مؤخرًا

يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك لاختبار طبي مساء اليوم لتحديد مدى قدرته خوض مران الغد ومن ثم لعب مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في العاصمة القطرية الدوحة.

نجم الزمالك كان قد غاب عن المباريات الأخيرة لفريقه في الدوري المصري بسبب إصابة في العضلة الخلفية، وما كاد يتعافى منها إلا وتعرض لكدمة في الركبة أبعدته عن المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلي، والتي حسمها الأبيض لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد.

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ومن المقرر أن يحسم الفحص الطبي المقرر مساء اليوم موقف شيكابالا من خوض المران الأخير للزمالك قبل مواجهة الترجي بطل دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة القادم في قطر.

ويدخل الزمالك لقاء السوبر القاري بعد تتويجه الموسم الماضي بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية تحت قيادة مدربه السويسري السابق كريستيان جروس، ويُشارك الفريق هذا الموسم في دوري الأبطال وسيواجه الترجي في مباراتين من العيار الثقيل في ربع نهائي البطولة.