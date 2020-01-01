رسميًا .. الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الأهلي

مرتضى منصور يصف بما جاء في قناة الأهلي بـ"القاذورات"

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تقدمه ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد قناة النادي الأهلي ، وما جاء بها من إساءات ضد مسؤولي القلعة البيضاء، على حد قول بيان الأخير.

قناة القلعة الحمراء خصصت حلقات للرد على الاتهامات والتجاوزات التي تصدر من مرتضى منصور ضد الأهلي ومسؤوليه عبر قناة ناديه، وهو ما أغضب مجلس الأبيض.

وجاء نص بيان إدارة القلعة البيضاء، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للنادي: " تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد السفالة والانحطاط والقاذورات التي تتناولها قناة الأهلي واستضافتها أحد الأشخاص المأجورين للإساءة لنادي الزمالك ومجلس إدارته".

المزيد من الفرق

يذكر أن الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تقدم بعديد البلاغات ضد رئيس الزمالك، منها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية، وآخرها إلى المجلس الأعلى للإعلام ومجلس النواب اليوم الأربعاء. ( طالع التفاصيل )

الصراعات بين الناديين تجددت بسبب قرار الأبيض بإعادة فتح ملف قضية لقب نادي القرن الإفريقي، إذ يطالب بحقه في اللقب، الذي حصل عليه الأحمر منذ 20 عامًا.