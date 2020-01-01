رسميًا - طاقم ليتواني يدير قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

المباراة في موعدها في 24 من الشهر الجاري

أعلنت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، طاقم الحكم المكلف بإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

القمة من المقرر أن تقام بعد غدٍ الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأخيرة من الدور الأول بالدوري المصري الممتاز.

ويدير اللقاء طاقم ليتواني يديره جيديميناس ماسيكا، ويعاونه فيتورتاس سميكوس كمساعد أول، وكاسلوسكاس كمساعد ثان، ودوناتاس رامساس حكمًا رابعًا.

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وكان مرتضى منصور؛ رئيس القلعة البيضاء، قد اعلن أكثر من مرة أنه لن يخوض المباراة في ظل إقبال فريقه خلال خوض لقاء مصيري أمام الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا إلا أن التقارير تؤكد أن الأبيض يستعد لدخول معسكر إعداد للمباراة.

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